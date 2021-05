Uomini e Donne, anticipazioni del 13 maggio: la scelta di Massimiliano (VIDEO)

Quarto e penultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Cosa accadrà nella puntata in onda oggi pomeriggio, giovedì 13 maggio 2021 alle 14:45 su Canale 5.

Gli spoiler forniti da Il Vicolo delle News dicono che più tardi subito dopo la soap opera iberica Una Vita sarà trasmessa la scelta di Massimiliano Mollicone. Quindi, dopo il turno di Samantha Curcio ora toccherà al giovane tronista. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accadrò nello studio 6 del centro Elios di Roma.

Il percorso di Massimiliano Mollicone al Trono classico

Negli ultimi appuntamenti di Uomini e Donne Massimiliano Mollicone si era mostrato molto nervoso e spesso al centro di situazioni che faticava a gestire con lucidità. Con l’eliminazione di Federica, il tronista ha continuato a frequentare le corteggiatrici Eugenia, la studentessa trentina e Vanessa, la giovane toscana impiegata in un’azienda tessile.

A sorpresa, nel fine settimana scorso il ragazzo originario di Nettuno è arrivato ad una scelta che in molti faticavano a prevedere. Il motivo? Perché quest'ultimo sia con la prima che con la seconda si era esposto alla stessa misura. Nelle pagine social del dating show di Maria de Filippi si legge: "L'emozione inizia a farsi sentire ✨ DOMANI Massimiliano farà la sua scelta! Tutti sintonizzati alle 14.45 su Canale 5, non mancate!"

Uomini e Donne: la scelta di Massimiliano Mollicone

Secondo le anticipazioni forniti in rete da Il Vicolo delle News, la scelta di Massimiliano è Vanessa. Quest’ultima è una 19enne di Prato ed è riuscita a far cadere ai suoi piedi il giovane tronista di Nettuno. Il video della scelta va in onda domani, giovedì 13 maggio 2021, nel primo pomeriggio su Canale 5.

Come l’avrà presa l’altra corteggiatrice Eugenia? Il ragazzo laziale durante il suo percorso si è sempre detto abbastanza coinvolto dalla trentina anche se tra le due era quella che lo attraeva meno fisicamente. Dettaglio non da poco per una coppia che hanno vent’anni.