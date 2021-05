Akash Kumar attacca Zorzi: “Hai vinto un reality non hai vinto una laurea ad Oxford” (VIDEO)

Akash Kumar contro l’opinionista de L’Isola dei Famosi 15

Chi sta seguendo la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi sa perfettamente che tra l’ex naufrago Akash Kumar e l’opinionista Tommaso Zorzi non scorre buon sangue. Il modello di origini indiane quando era ancora in Honduras nei primi collegamenti ha sempre speso delle parole al miele per il vincitore del Grande Fratello Vip 5 dicendo di apprezzarlo molto.

Ma è bastato un commento negativo da parte del rampollo meneghino sui vari nomi d’arte del 29enne veronese per far saltare questo idillio. Il ragazzo, infatti, si è arrabbiato parecchio e non appena è stato eliminato dal reality show di Canale 5 ha anche condiviso delle chat private avute con Tommaso su Instagram.

L’ex naufrago veronese contro il rampollo meneghino

Successivamente c’è stato un riavvicinamento tra i due, con Akash Kumar ospite in una puntata de Il Punto Z di Tommaso Zorzi. Ora però, sembra che la tregua è finita e martedì sera in una live su Instagram il modello di origini indiane ha letteralmente perso la pazienza sbottando.

“Ragazzi la verità è che io non volevo fare altre polemiche. Perché non so parlare certe volte, comunque dislessico ed essendo un ragazzo straniero. Però sento sempre quella battuta pronta dall’altra parte a stuzzicarmi. Venerdì ne vedremo delle belle, cinema. Tralasciando il cinema voglio dire grazie a chi lavora dietro le quinte a L’Isola a Milano e in Honduras”, ha detto l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 2021. (Continua dopo il video)

“Venerdì ne vedremo delle belle”. Io credo se la sia presa per la battuta dei sottotitoli di Tommy ⚰️⚰️ #tzvip pic.twitter.com/jmwWnYV2Ld — GIADINA (@GIADINA89584676) May 11, 2021

Lo sfogo di Akash Kumar contro Tommaso Zorzi

Ma lo sfogo di Akash Kumar su Instagram non è finito qui. Infatti, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 15 ha continuato a scagliarsi contro il rampollo meneghino. “Per fare share, per fare lo showman, sempre su Tommaso Zorzi, tendenze… non me ne frega un ca*** e venerdì glielo dico. Di fare un po’ di cinema, di fare due cose… Non è che per vincere un Grande Fratello Vip può crederti il professore di Oxford, ok? Hai vinto un reality non hai vinto una laurea ad Oxford. Tanti personaggi stanno cercando di creare la mai immagine come personaggio antagonista. Non ci riuscirete mai, ho dio con me“, ha tuonato il modello veronese. Ecco un altro filmato contenente il suo sfogo social: