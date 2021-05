Natalia Paragoni svela dei dettagli intimi su Andrea Zelletta: “Aveva delle mutande bruttissime che spno durate poco”

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta ospiti a Il Punto Z

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono una coppia molto affiatata. I due stanno insieme da alcuni anni, ovvero da quando il modello pugliese l’ha scelta al Trono classico di Uomini e Donne.

Qualche mese fa, lui all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 dentro non ha avuto nessun cedimento, come lo stesso ex tronista ha confidato in una recente intervista, ed ha continuato a parlare quotidianamente della donna che ama e che molto presto vuole sposare e creare una famiglia con lei.

Natalia Paragoni svela dei dettagli intimi

Mercoledì sera su Mediaset Play Infinity è andato inonda un nuovo appuntamento de Il Punto Z di Tommaso Zorzi. Ospite di questa puntata l’ex corteggiatrice Natalia Paragoni e il suo compagno Andrea Zelletta. La ragazza, senza malizia, ha raccontato la sua prima volta con l’ex gieffimo.

I due hanno consumato direttamente dopo la scelta di Uomini e Donne, appena hanno finito di posare per il servizio fotografico del magazine del dating show di Maria De Filippi. La giovane ha anche confessato un particolare sulle mutande del modello pugliese.

“La prima volta tra noi due è stata il giorno stesso della scelta. Subito dopo due secondi dal sì. Siamo arrivati nella camera d’albergo, dovevano fare il servizio fotografico per il magazine del programma, mentre ci hanno citofonato eravamo quasi pronti. Poi è successo appena abbiamo fatto il servizio fotografico, l’abbiamo fatto subito. Io mi ero messa un completino rosso bellissimo tutto in pizzo, me lo ricordo ancora. Tu amore posso dirlo? Ti sei presentato male dai, perché aveva un paio di mutande bruttissime a righe e non era abbinato bene a me. Ok che sono durate poco”, ha detto la Paragoni.

Andrea Zelletta aveva un debole per Elisabetta Gregoraci

Spronato dal padrone di casa de Il Punto Z Tommaso Zorzi, l’ex compagno d’avventura del GF Vip 5 Andrea Zelletta ha confessato con chi c’avrebbe provato se fosse stato single: “Al Grande Fratello Vip c’erano tante donne, molte di loro erano anche belle. Posso dirti con chi non sarei stato. Perché davvero erano tutte bellissime. Però se devo farti un nome della più, di quella che preferisco allora Elisabetta Gregoraci“.