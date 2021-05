Elettra Lamborghini stroncata da un ex naufrago: “Inutile e noiosa, mai un’opinione intelligente”

Guglielmotti affonda Elettra Lamborghini

Sicuramente Elettra Lamborghini non piace a tutti nonostante a milioni di fan sui suoi canali social. Ad esempio, uno che non apprezza la ricca ereditiera è l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 15, Ferdinando Guglielmotti. Il Visconte recentemente ha rilasciato un’intervista alla trasmissione radiofonica Turchesando, criticando aspramente l’opinionista del reality show di Canale 5.

“Elettra Lamborghini? Devo dire che la trovo inutile e noiosa. Non ho sentito un’opinione intelligente da lei. In pratica ha avuto il Covid ed è dovuto intervenire Tommaso Zorzi. Non l’hanno più mandato via. Se metti solo Iva Zanicchi ed Elettra non reggono. Hanno dovuto tenere lui. Come mai non sono in studio? Sono l’unico naufrago che non è stato invitato in trasmissione”, ha detto il nobile che ha una cotta per Barbara D’Urso.

Le dichiarazioni del Visconte su Tommaso Zorzi

Oltre sull’opinionista Elettra Lamborghini, il Visconte Ferdinando Guglielmotti a Turchesando ha avuto modo di parlare di un altro opinionista della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Si tratta del rampollo meneghino Tommaso Zorzi. “Spero che dopo aver vinto il GF Vip vada a fare L’Isola. Così si rende conto e avrà una visione più completa, visto che è un’altra cosa rispetto al GF Vip. Mi diceva devi entrare a gamba tesa. A fare cosa? Che avrei dovuto fare? Tommaso Zorzi ha fatto il GF Vip”, ha detto l’ex naufrago.

Quest’ultimo, inoltre, ricorda che è presentato con quel vestito odioso di nobile, che non gli interessava niente di nessuno, hanno mandato in onda solo due minuti di quando stavo a prendere il sole. “Andando avanti avrei potuto dare molto all’Isola, sono rimasto malissimo quando sono stato eliminato. Quando ho visto Ubaldo Lanzo e Fariba ho detto no questo non è il mio gioco e probabilmente ho sbagliato anche a venire”, ha affermato il nobile.

Iva Zanicchi parla di Elettra Lamborghini

E se a Turchesando il Visconte Ferdinando Guglielmotti è stato critico e cattivo nei confronti di Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi invece ha speso delle parole al miele per la collega de L’Isola dei Famosi 2021.

“Lei è adorabile, è davvero una brava ragazza mi piace tento. È l’opposto di come appare: ha una fisicità importante, carnale ma in fondo è una bambina tenera. L’altra sera Fausto, il mio compagno, mi ha detto: “Ma chi è quella ragazzina?”. Struccata, sembra ancora più piccola“, ha detto la cantante emiliana che recentemente è stata punta in una mano da una vespa.