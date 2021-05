Tommaso Zorzi non è più single: “Non sono più solo come prima. Ci stiamo conoscendo”

Tommaso Zorzi paparazzato a Milano insieme a Tommaso Stanzani

Nelle ultime ore il vincitore del GF Vip 5 Tommaso Zorzi e l’ex allievo di Amici 20 Tommaso Stanzani sono stati pizzicati insieme in centro a Milano in atteggiamenti affettuosi dai paparazzi del magazine Chi che poi ha postato le foto sul nuovo numero. Sul periodico diretto da Alfonso Signorini si parla addirittura di baci e coccole, anche se il ballerino non ha mai parlato del suo orientamento sessuale.

L’opinionista de L’Isola di Famosi 15 ha parlato della paparazzata attraverso delle Stories su Instagram e subito dopo è tornato sulla vicenda quando Andrea Zelletta, a Il Punto Z ha chiesto al rampollo meneghino se è davvero fidanzato con il danzatore del talent show di Maria De Filippi.

La domanda scomoda di Andrea Zelletta al rampollo meneghino

Nel nuovo appuntamento de Il Punto Z, oltre a parlare della loro prima volta dopo la scelta di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip 5, Andrea Zelletta ha fatto una domanda diretta al conduttore Tommaso Zorzi.

“Aspetta che devo chiederti una cosa. Ma tu sei fidanzato? Qui escono foto come se fossi Belen. Ho visto i ditini, dito e dito di nascosto. Adesso ho visto altre fotografie con il tuo omonimo. Con chi stai? Con chi sei fidanzato? Voglio saperlo ora. Falso devi dirmi la verità”, ha detto l’ex tronista. A quel punto il rampollo meneghino preso alla sprovvista dall’ex compagno d’avventura è stato abbastanza vago, ha precisato di non essere fidanzato, ma ha anche confermato che sta frequentando qualcuno. Chi sarà?

Tommaso Zorzi rivela di non essere più single

Ebbene sì. a Il Punto Z Andrea Zelletta ha preso alla sprovvista il conduttore Tommaso Zozi chiedendo a lui se è davvero fidanzato con Tommaso Stanzani, ex allievo di ballo del talent show Amici di Maria De Filippi.

A quel punto il 26enne milanese ha risposto così: “Se sono fidanzato? No. Hai visto cose? Allora guarda meno. Con chi sono fidanzato adesso? Te lo dirò dopo questa intervista. A parte gli scherzi, non sono fidanzato con nessuno. Però non sono nemmeno da solo. Sto conoscendo. Ho avuto anni di solitudine prima di adesso. Adesso forse la fortuna mi ha assistito e potrebbe essere diverso da prima. Ogni volta che lo dico mi porta sfortuna, quindi non dico altro”.