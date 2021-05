Isola dei Famosi, Andrea Cerioli contro Fariba Tehrani: “Non voglio la tua elemosina”

Andrea Cerioli critica Fariba Tehrani: il motivo

Nella nuova puntata del daytime de L’Isola dei Famosi 15 in onda su Canale 5, il pubblico ha avuto modo di vedere altre polemiche in Honduras. Fariba Tehrani ha fatto irritare parecchio Andrea Cerioli. Nello specifico, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha per nulla gradito il fatto che la donna iraniana ha deciso senza nessuna autorizzazione di prendere per sé stessa una fetta più grossa della sua torta di compleanno rispetto agli altri naufraghi.

Per questo motivo il fidanzato di Arianna Cirrincione è si è arrabbiato tantissimo rifiutando di mangiare anche un solo piccolo pezzettino del dolce. “Mi è venuto il nervoso…E’ venuta a farmi l’elemosina…”, ha detto il ragazzo emiliano. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto.

Incomprensione tra i due naufraghi de L’Isola dei Famosi 15

Il giorno seguente Andrea Cerioli si è avvicinato a Fariba Tehrani mettendola di fronte alle sue responsabilità. Infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha detto alla madre di Giulia Salemi che se fosse stato al suo posto avrebbe diviso la torta in pezzi uguali, anche se il dolce è stato recapitato a L’Isola dei Famosi per il compleanno dell’iraniana.

“Non ti ho capita Fariba…Io se mi avessero dato una torta, l’avrei divisa tutta in pezzi uguali…Tu ti sei mangiata mezza torta da sola…”, ha asserito l’ex gieffino. Ovviamente, la diretta interessata non è rimasta impassibile agli attacchi del ragazzo emiliano, rispondendo a tono: “Non ho mangiato mezza torta…Solo una fettina…”.

Botta e risposta tra Andrea Cerioli e Fariba Tehrani per la torta

Ma non è finita qui. Infatti, a L’Isola dei Famosi 2021 Fariba Tehrani ha fatto sapere al compagno d’avventura Andrea Cerioli che avrebbe potuto mangiare tutta la torta senza problemi, ma ha preferito dividerla con i suoi ‘nemici’.

A quel punto l’ex tronista di Uomini e donne ha immediatamente replicato alla madre di Giulia Salemi, affermando: “Tra dieci giorni è il mio compleanno e vedrai che dividerò la torta in pezzi uguali per tutti…”. Tra i due naufraghi del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi tornerà il sereno? Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorno quando l’ex gieffino compirà gli anni.