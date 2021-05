Uomini e Donne, ex dame contro il programma: “Fanno bullismo, tagliano le scene” (VIDEO)

Ieri sera, quattro ex dame di Uomini e Donne si sono riunite su Instagram ed hanno dato luogo ad una conversazione molto interessante contro il programma. Le protagoniste di questo gossip sono: Maria Tona, Aurora Tropea, Veronica Ursida e Anna Tedesco.

Tutte e quattro hanno fatto parte della trasmissione di Maria De Filippi in momenti differenti e, ciascuna di loro, è stata costretta ad andare via per ragioni differenti. Specie alcune hanno vissuto momenti molto complessi nel talk show, pertanto, vediamo cosa è emerso.

Le accuse delle ex dame di Uomini e Donne

Le ex dame di Uomini e Donne Maria, Aurora, Veronica e Anna hanno fatto una diretta Instagram in cui hanno sparato a zero contro la trasmissione e alcuni protagonisti. Tra di loro, la meno agguerrita è stata la Tedesco che, in effetti, non ha mai avuto particolari screzi durante il suo percorso. Ad ogni modo, proprio quest’ultima ha commentato le recenti dinamiche che hanno coinvolto le sue ex colleghe e si è detta basita. Nello specifico, ha spiegato che quando lei faceva il programma non si verificavano simili atti di bullismo.

Quello che è accaduto ad alcune protagoniste, invece, è davvero inammissibile, specie per una trasmissione che va in onda in un orario pomeridiano. A quel punto sono intervenute Veronica e Maria, le quali hanno aggiunto che la redazione si rende anche spesso protagonista di tagli abbastanza significativi. La Ursida, ad esempio, ha detto che quando tornò in studio per difendersi dalle accuse di Armando parlò per più di un’ora. Nel montaggio, invece, furono presi solo pochi minuti.

Conseguenze in arrivo per le quattro dame?

Della stessa opinione è stata anche Maria, che ha notato lo stesso fenomeno. Successivamente, poi, è intervenuta Aurora, che tra le quattro è stata forte l’ex dama di Uomini e Donne più bersagliata. La protagonista, infatti, ha detto di avere un pessimo ricordo di quell’esperienza in quanto è stata trattata malissimo.

La donna ha spiegato che, dopo l’ultima sua puntata, arrivarono in camerino alcuni membri della redazione, i quali si scusarono con lei per come fosse stata trattata in puntata. Da quel momento in poi, però, la dama non ha voluto più saperne di quel contesto. Le dichiarazioni delle quattro donne hanno suscitato davvero molto scalpore, pertanto, non ci resta che attendere per vedere se dalla redazione arriverà una replica.