Roberta Di Padua denuncia ex dame di Uomini e Donne: “Diffamazione, saranno punite” (FOTO)

In queste ore si è scatenato un putiferio sui social in quanto alcune ex dame di Uomini e Donne hanno fatto una diretta in cui hanno parlato male di alcune protagoniste del talk show. Ad essere tirata in ballo è stata anche Roberta Di Padua, la quale non ha esitato a sporgere denuncia.

La dama, infatti, ieri sera ha informato i suoi fan di essersi recata dal suo avvocato e di aver cominciato a buttare giù delle querele. Scopriamo nel dettaglio che cosa è accaduto di così grave da spingere la donna a ricorrere ai mezzi legali.

Ex dame di Uomini e Donne diffamano la Di Padua

Ieri sera, Aurora, Maria, Veronica e Anna, ex dame di Uomini e Donne, si sono riunite su Instagram per sparlare del programma e di alcuni volti che ne fanno parte. Nel polverone è stata tirata in ballo anche Roberta Di Padua, che non è rimasta in silenzio ed ha immediatamente sporto denuncia. Le quattro donne hanno fatto delle allusioni contro l’ex di Guarnieri. La più agguerrita è stata, soprattutto, Veronica Ursida, con cui ci fu uno screzio parecchio acceso durante la loro convivenza nel talk show.

A quanto pare, le protagoniste hanno diffamato la Di Padua, costringendola ad intervenire. La più clemente è stata solo la Tedesco, la quale ha ribadito di non avere nulla da dire contro la dama, in quanto spesso ha parlato con lei in studio e si è sempre trovata molto bene. Roberta, però, non ha gradito le accuse mosse dalle altre donne, pertanto, è ricorsa subito a vie legali.

Roberta sporge denuncia, il video viene rimosso

Attraverso delle Instagram Stories, infatti, ha detto di aver buttato giù delle querele in quanto la diffamazione a mezzo stampa è punita legalmente. Il suo avvocato ci ha tenuto a precisare che queste persone dovrebbero fare molta attenzione prima di rendere pubblici dei contenuti così sensibili. In effetti, dopo che Roberta Di Padua ha dichiarato di aver sporto denuncia, le quattro dame hanno rimosso la diretta incriminata.

Fino a ieri sera, infatti, tale contenuto era visibile tra i post di Veronica Ursida. Quest’oggi, però, il video è completamente sparito. Molto probabilmente, dopo aver appreso la piega che stesse prendendo la situazione, le donne hanno ritenuto opportuno censurare tutto. Malgrado questo, Roberta non sembra intenzionata a ritrattare la sua decisione.