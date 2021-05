DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 17 maggio: Can e Sanem dormono abbracciati

Primo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Inizia una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca di Canale 5 con Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nella puntata in onda lunedì 17 maggio 2021? Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia dicono che Can e Sanem si ritroveranno in un’isola deserta.

I due ragazzi passeranno la serata insieme e in quel frangente il fotografo inizierà a ricordare qualcosa accaduta prima dell’incidente stradale. Poi il Divit e la Aydin si addormenteranno abbracciati per poi svegliarsi il mattino seguente.

Can e Sanem trascorrono del tempo in un’isola deserta

Le anticipazioni del primo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno, in onda su Canale 5 lunedì 17 maggio 2021, rivelano che Can con la complicità di Deren riuscirà a trascorrere del tempo insieme a Sanem. Il Divit e la Aydin dopo essersi messi in viaggio con la barca giungeranno in un’isola deserta. A quel punto il fotografo farà il possibile per convincere la ragazza a passare la notte con lui con una scusa. Nel dettaglio, il primogenito di Aziz farà credere alla sorella di Leyla che la moto d’acqua sia rimasta senza carburante.

Di conseguenza, la giovane inviterà il Divit a riparare il mezzo e a trovare una soluzione per andare via da quel posto. Tuttavia, quest’ultima sembrerà essere di stare aò fianco dell’uomo che ama. Durante la serata Can inizierà a ricordare qualcosa del suo passato, precisamente dei momenti vissuti con la Aydin prima di perdere la memoria a causa dell’incidente stradale.

Can ha dei ricordi, poi la coppia si addormenta abbracciata

Gli spoiler della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Can e Sanem trascorreranno una bella serata sulla spiaggia. La giovane scrittrice chiederà al fotografo di dirle quale parte del libro in cui ha parlato della loro relazione sentimentale gli piace di più. A quel punto il Divit risponderà dicendo alla ragazza gradire il momento in cui lui ha scoperto di essere l’albatros.

Subito dopo, dopo aver bevuto molto e aver mangiato pesce, la ragazza danzerà intorno al fuoco, finendo per coinvolgere anche il suo amato. I due protagonisti della serie si addormenteranno l’uno tra le braccia dell’altra su un letto fatto appositamente dal primogenito di Aziz. Al risveglio però, la donna non ricorderà nulla di quanto successo tra lei e Can durante la notte.