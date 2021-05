Elisabetta Gregoraci stoccata a Giulia Salemi? “Il bene si fa in silenzio, il resto è palcoscenico” (FOTO)

A distanza di un po’ di tempo dalla fine del GF Vip delle presunte frizioni tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi sembrano continuare a persistere. In queste ore, infatti, la showgirl ha pubblicato un contenuto sui social alquanto criptico.

La donna, infatti, ha criticato le persone che fanno del bene e lo spettacolarizzano sui social. Considerando che di recente la Salemi si è prodigata in questa direzione, in molti ci hanno visto del marcio. Vediamo cosa è emerso.

La presunta stoccata di Elisabetta a Giulia

Qualche ora fa, Elisabetta Gregoraci ha pubblicato un post su Instagram che molti hanno interpretato come un attacco a Giulia Salemi. La donna ha scritto che quando si fa della beneficenza lo si dovrebbe fare in modo silenzioso. Molte persone, invece, non esitano a rendere pubblici gli atti di benevolenza per dimostrare agli altri di essere delle brave persone. Il suo messaggio ha generato molto scalpore, specie per il tempismo in cui è stato lanciato.

In questo periodo, infatti, Giulia si sta prodigando molto in attività legate alla beneficenza. Sui suoi social sta esortando le persone a darle una mano per supportare un’iniziativa benefica a cui tiene particolarmente. Questa coincidenza, dunque, ha fatto immediatamente sorgere il sospetto che Elisabetta abbia voluto lanciare una frecciatina all’attuale fidanzata di Pierpaolo Pretelli.

I like della Gregoraci contro la Salemi e Pretelli

Al momento, però, né Elisabetta Gregoraci, né Giulia Salemi sono intervenute sulla vicenda per spiegare meglio la situazione. Pertanto, quelle che stanno circolando sul web sono solamente delle supposizioni. Intanto, l’influencer Deianira Marzano, la quale ha riportato questa segnalazione, ha detto che, secondo il suo punto di vista, il ragionamento dell’ex di Briatore sia sbagliato. Per lei, infatti, il bene va fatto, punto. Se una persona decide di dirlo non deve essere penalizzata, in quanto la cosa importante è che la beneficenza si faccia.

Con queste parole, dunque, l’influencer ha voluto condannare l’atteggiamento della Gregoraci rispetto a questa delicata tematica. Ricordiamo, inoltre, che Elisabetta sta continuando a lasciare dei like al di sotto di commenti volti a criticare la coppia formata da Pierpaolo e Giulia. In molti, infatti, stanno cominciando a chiedersi se, in realtà, l’account della donna non sia gestito da qualcun altro. Questo perché è molto strano che una persona del suo calibro continui a dare adito a questi gossip.