Uomini e Donne anticipazioni, rissa in studio tra Armando e Nicola: Vivarelli è gay? Scoppia il caos

Di recente, persone che hanno partecipato all’ultima registrazione di Uomini e Donne hanno fatto delle confessioni inaspettate su quanto accaduto. A quanto pare, infatti, Armando Incarnato e Nicola Vivarelli si sono resi protagonisti quasi di una rissa.

Tutto è cominciato dopo la sfilata, quando Nicola è intervenuto per commentare la performance di Gemma. A quel punto è intervenuto il napoletano facendo delle strane allusioni circa l’orientamento sessuale del giovane. Scopriamo cosa è accaduto.

Le accuse di Armando contro Nicola

La registrazione del 10 maggio di Uomini e Donne è stata davvero incandescente. Altri due cavalieri sono venuti quasi alle mani, stiamo parlando di Armando e Nicola i quali hanno sfiorato la rissa. In tale puntata è avvenuta la sfilata del parterre femminile. A generare molto sgomento è stata, come sempre, Gemma Galgani. Quest’ultima, quindi, è stata presa di mira da Tina Cipollari, la quale ha reputato assolutamente fuori luogo la sua esibizione. Sulla questione, però, è intervenuto Vivarelli.

Il ragazzo ha sentito la necessità di difendere la torinese reputando alquanto divertente la sua performance. In quel momento, però, è intervenuto anche Armando, che ha accusato Nicola di essere stato il primo a prendere in giro Gemma. Secondo il suo punto di vista, infatti, il ragazzo non ha mai nutrito un reale interesse per la dama bianca. Vivarelli non ha apprezzato affatto queste accuse, sta di fatto che ha sbroccato pesantemente contro di lui.

Scatta quasi la rissa a Uomini e Donne

Nicola ha detto ad Armando di essere un lecchino e queste parole hanno scatenato quasi una rissa in studio. Incarnato, infatti, ha perso la testa ed ha chiesto al suo interlocutore di ammettere il suo reale orientamento sessuale. Il napoletano, dunque, ha insinuato che il suo rivale fosse gay e stesse, di conseguenza, prendendo in giro tutti. Facile immaginare la reazione dell’ex spasimante della Galgani, il quale ha perso il controllo.

A placare gli animi ci ha pensato Maria De Filippi, la quale ha condannato le accuse di Armando. Tutti sono stati concordi nel dire che non ci sarebbe nulla di male se una persona fosse gay. Tuttavia, se Nicola lo fosse davvero, si starebbe prendendo gioco della redazione e di tutte le dame del parterre. Armando è stato preso di mira da tutti e, per svincolarsi, il protagonista è tornato a tessere le lodi della padrona di casa.