Il Paradiso delle signore anticipazioni 17 maggio: Marta riceve una strana telefonata dagli USA

Le anticipazioni della puntata del 17 maggio del Paradiso delle signore rivelano che Dante starà per partire quando, improvvisamente, Marta verrà spiazzata da una telefonata. Ludovica, intanto, escogiterà un piano per far sì che Marcello esca di prigione.

Al grande magazzino, invece, l’idea di creare dei manichini viventi colpirà molto i clienti, i quali resteranno incantati dinanzi le vetrine. Rocco, dal canto suo, riceverà una proposta inaspettata dal direttore di un’importante squadra per ciclisti professionisti.

Anticipazioni 17 maggio: proposta inaspettata per Rocco

Nel corso della puntata del 17 maggio del Paradiso delle signore vedremo che la clientela dello shopping center apprezzerà moltissimo la nuova iniziativa. Il direttore ha, infatti, deciso di creare dei manichini viventi da esporre in vetrina in modo da mostrare la nuova collezione. Questa idea lascerà piacevolmente colpite moltissime persone. Rocco, invece, vincerà la gara di ciclismo. Complice della vittoria sarà anche un gesto altruistico da parte di Nino.

Ad ogni modo, una volta terminata la performance, un importante direttore di una squadra di ciclisti professionisti si avvicinerà al giovane Amato per fargli una proposta inattesa. La carriera del ragazzo potrebbe drasticamente cambiare. Agnese, invece, comincerà a mostrare una certa gelosia nei confronti di Armando. Quest’ultimo sembrerà essere molto in sintonia con Gloria e la cosa farà storcere il naso alla sarta. Tuttavia, le sue preoccupazioni saranno infondate in quanto il tutto si rivelerà un grosso equivoco.

Marta spiazzata da una telefonata al Paradiso delle signore

Su di un altro versante, invece, vedremo che Ludovica si cimenterà anima e corpo in un progetto volto a liberare Marcello. La fanciulla ha, addirittura, architettato un piano per consentire a Barbieri di uscire da galera. La Brancia si confiderà con Armando e Salvatore e spiegherà loro quali sono le sue intenzioni. Nel frattempo, nella puntata del 17 maggio del Paradiso delle signore, vedremo che Marta e Vittorio continueranno ad essere abbastanza vicini.

Per quanto riguarda Dante, invece, il nuovo arrivato starà per partire, ma prima di farlo deciderà di avere un ultimo confronto con Vittorio. I due, dunque, avranno un incontro durante il quale affronteranno gli argomenti che hanno contraddistinto le loro vite di recente. Intanto, però, Marta si troverà a dover gestire una situazione piuttosto complessa. Nello specifico, infatti, la dama riceverà una strana telefonata dagli Stati Uniti che scombussolerà considerevolmente i suoi equilibri.