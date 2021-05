Oroscopo 14 maggio 2021: Pesci irascibili, Toro ottimisti, Vergine frivoli

Le previsioni dell’oroscopo del 14 maggio 2021 denotano una giornata un po’ nervosa per Ariete. I Toro, invece, sono particolarmente ottimisti, mentre i Vergine faranno fatica a instaurare rapporti duraturi.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Mantenete la calma perché la giornata odierna potrebbe rivelarsi piuttosto frenetica. Non lasciatevi abbindolare da chi proverà in tutti i modi a convincervi a cambiare idea. Seguite la vostra testa e, specie nelle questioni di cuore, ascoltate anche un po’ in più il vostro cuore.

Toro. In questa giornata siete piuttosto ottimisti. Anche se talvolta i ricordi vengono a bussare alla vostra porta per distaccarvi dalla realtà, oggi riuscirete a tenere i piedi ben saldi per terra. Nel lavoro siete pronti a tutto, non aspettate altro che mettervi in gioco per dimostrare quanto valete.

Gemelli. Oggi siete abbastanza intraprendenti e socievoli. Non amate sentirvi messi in disparte e, specie in questi giorni, sentite un forte bisogno di circondarvi delle persone care e dei vostri affetti. L’Oroscopo del 14 maggio vi esorta a trascorrere quanto più tempo possibile con chi amate e vi ama.

Cancro. I nati sotto questo segno sentono l’assoluto bisogno di indipendenza. Non amate sentirvi sotto pressione oppure dipendenti da qualcun altro. Siete autonomi e questo vi permetterà di inseguire al meglio i vostri obiettivi. Non arrendetevi mai e lottate sempre per ottenere ciò che volete.

Leone. Battaglieri e vendicativi, i nati sotto questo segno non riescono proprio a farsi passare una mosca sotto al naso. Chiunque proverà ad ostacolare il vostro cammino rischia davvero grosso, specie in questo periodo. Non siate troppo irruenti e mantenete la calma in amore.

Vergine. Buon momento per quanto riguarda le coppie. Oggi potrete riaccendere qualche vecchia fiamma, attenti però a non bruciarvi. Siete amanti delle passioni fugaci e dei rapporti occasionali. In questo periodo, quindi, potreste fare una certa fatica ad instaurare rapporti a lungo termine.

Previsioni 14 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. I rapporti burrascosi potranno, finalmente, trovare un punto di equilibrio. Evitate di essere troppo irruenti e impulsivi. Dovete imparare a lasciare che le cose vi scivolino addosso, specie le critiche non costruttive. Sul lavoro avete una certa capacità a suscitare rivalità e astio, siate cauti.

Scorpione. La Luna, finalmente, tornerà ad essere in vostro favore. Per tale motivo, cercate di ricucire i rapporti in crisi. Se avete avuto delle discussioni di recente, questo è il momento giusto per recuperare. Per quanto riguarda il lavoro, invece, è opportuno essere creativi.

Sagittario. Anche se la vita vi pone dinanzi dei problemi e dei piccoli intoppi, voi cercate di non essere troppo impulsivi. Affrontate con calma le situazione e tutto si risolverà per il meglio. L’Oroscopo del 14 maggio, inoltre, vi esorta a cimentarvi in nuovi progetti in campo professionale.

Capricorno. Oggi siete particolarmente distratti. I nati sotto questo segno stanno attraversando un po’ un mare in tempesta, pertanto, non sapete in che direzione andare. Per quanto riguarda i rapporti di coppia, invece, potrebbero sorgere delle piccole incomprensioni.

Acquario. Tenete a bada il vostro umore ballerino. La giornata odierna sarà caratterizzata da alti e bassi. Non siate troppo irruenti e affrontate con calma le discussioni. Sul lavoro siete favoriti. Oggi siete particolarmente loquaci e intraprendenti, qualità che saranno di grande aiuto a chi svolge una professione che richiede concentrazione e precisione.

Pesci. Meglio contare fino a 1000 prima di dare delle risposte di cui potreste pentirvi. partire da oggi entrate in una fase un po’ turbolenta, pertanto, potrebbero sorgere delle divergenze con molta facilità. All’orizzonte ci sono dei nuovi inizi, i quali potrebbero riguardare soprattutto il lavoro.