Isola dei Famosi, tra Daniela Martani e Gilles Ricca volano stracci: “E’ un cafone”

Daniela Martani contro Gilles Rocca: il motivo

Una settimana fa Gilles Rocca è stato eliminato da L’Isola dei Famosi 15 rifiutando anche di rimanere a Play Imboscatissima. L’ex naufrago al momento si trova in quarantena in attesa di arrivare in studio al cospetto di Ilary Blasi. Per via del suo atteggiamento con i compagni d’avventura, ma anche con gli opinionisti, l’attore e regista romano è stato apprezzato molto dal pubblico del reality show.

Tra questi c’è anche Daniela Martani, anch’essa ex naufraga che non le ha mandate a dire al suo ex compagno d’avventura. In una recente intervista rilasciata al periodico Nuovo, l’ex gieffina ha attaccato duramente il vincitore di Ballando con le stelle dandogli pure del cafone: “E’ un uomo molto arrogante e cafone, ma soprattutto ha un problema nel gestire la rabbia…”.

L’ex hostess ha cambiato opinione in negativo sull’attore

Intervistata dall’ultimo numero in edicola del settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, l’ex naufraga Daniela Martani ha detto anche che Gilles Rocca non ha fatto una bella figura a L’Isola dei Famosi 2021. E se prima di conoscerlo aveva un’ottima opinione nei confronti dell’attore romano, dopo l’esperienza in Honduras ha decisamente cambiato idea su di lui.

“Mi sono dovuta ricredere su di lui…Non voglio parlarne male, ma quando c’era lui l’atmosfera all’Isola diventava sempre pesante..”, ha detto l’ex hostess. Quest’ultima, inoltre, ha riferito anche di credere che il suo presunto problema legato all’aggressività affonderebbe a qualcosa che gli è successo in passato: “Mi ha raccontato di essere cresciuto in strada, dove le risse si sprecavano…”.

Daniela Martani: “Gilles Rocca? Mi ha ricordato mio padre”

A quel punto il giornalista del periodico Nuovo ha domandato a Daniela Martani cosa l’ha più ferita del comportamento di Gilles Rocca mentre si trovavano entrambi in Honduras per L’Isola dei Famosi 15. A quel punto, senza giri di parole l’ex concorrente del Grande Fratello ha fatto sapere che alcuni comportamenti tenuti dall’attore romano le hanno ricordato tantissimo suo padre.

“Anche lui mi rispondeva sempre in maniera aggressiva…”, ha detto la donna. Quest’ultima e il regista avranno modo di avere un chiarimento nei prossimi giorni? Staremo a vedere se in studio Ilary Blasi riuscirà a farli riconciliare.