Isola, Vera Gemma tuona contro Francesca Lodo: “Ha una maschera, vuole apparire per bene” (VIDEO)

Vera Gemma dice la sua sugli ex compagni d’avventura

Senza ombra di dubbio una delle concorrenti più contrastanti della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi è stata Vera Gemma. Quest’ultima ormai è uscita dal reality show di Canale 5 da qualche settimana e lunedì scorso si è presentata in studio per la prima volta dopo la quarantena. Recentemente l’attrice romana ha rilasciato una lunga intervista svelando cosa ne pensa veramente sui suoi ex compagni d’avventura.

Intervenuta a Casa Chi, la donna non si è di certo nascosta dietro ad un dito stroncando in particolare Francesca Lodo. La ragione? Secondo la fidanzata di Jedà, l’ex Letterina ma anche molti altri concorrenti presenti in Honduras, indosserebbero una maschera. Quindi, si mostrano per quello che non sono agli occhi dei telespettatori, perché spaventati all’idea che possano entrare nel loro cuore.

L’attrice romana contro Francesca Lodo

Ospite a Casa Chi, Vera Gemma ha criticato aspramente Francesca Lodo all’Isola dei Famosi 15. Infatti, l’ex naufraga ha sottolineato come questo atteggiamento sia stato adottato da Francesca Lodo che, venuta a conoscenza di aver perso al televoto, è crollata ed è scoppiata in lacrime.

Quindi, quando la padrona di casa Ilary Blasi le ha proposto di proseguire la sua avventura in solitaria a Playa Imboscatissima insieme alla modella Beatrice, l’ex Letterina di Passaparola ha magicamente cambiato atteggiamento.

L’affondo di Vera Gemma sulla Lodo

Intervenuta a Casa Chi, Vera Gemma è sbottata così: “Francesca Lodo ha una maschera“. Ma l’ex naufraga che recentemente ha avuto un divertente botta e risposta con la conduttrice Ilary Blasi, ha continuato così: “Lei vuole apparire per bene a tutti i costi“.

Ma l’intervista nel programma via web della rivista diretta da Alfonso Signorini è andata avanti con l’attrice romana che ha detto anche: “Le donne che vogliono essere politically correct a tutti i costi mi annoiano da morire. Bisogna essere politicalli INcorrect!”, ha concluso la donna invitando tutti i suoi ex compagni di viaggio a gettare le maschere e mostrarsi per quello che si è realmente. Ecco il video dell’intervista che in pochissimo tempo è diventata virale sul web e sui vari social network: