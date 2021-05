Uomini e Donne, nella puntata di oggi: Giacomo alla resa dei conti, Elisabetta sta male

Nella puntata di venerdì 14 maggio di Uomini e Donne assisteremo al continua di quanto registrato durante lo scorso fine settimana. Dopo la scelta di Massimiliano, che purtroppo molti utenti del web hanno reputato davvero fredda, si passerà ad altri esponenti del parterre.

A non essere stati ancora chiamati in causa sono stati Elisabetta e Luca. I due stanno vivendo un momento molto particolare, pertanto, scopriremo cosa è accaduto tra loro in questi giorni. Giacomo, invece, è giunto al giro di boa.

Ancora liti al trono over di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di venerdì di Uomini e Donne ci svelano che si parlerà, ancora una volta, di Luca ed Elisabetta. I due avevano deciso di interrompere nel corso della precedente puntata, in quanto lui non era sulla stella lunghezza d’onda della dama. Quest’ultima, quindi, malgrado il malessere, ha deciso di accettare di frequentare un nuovo ragazzo. I due hanno avuto l’opportunità di vedersi lontano dalle telecamere e in studio spiegheranno come stia evolvendo la loro conoscenza.

Luca, dal canto suo, sembrerà un po’ infastidito da questa situazione. Il suo atteggiamento, però, non farà altro che scatenare delle polemiche tra i presenti in studio. Se il cavaliere non è preso dalla dama, per quale ragione continua a “tormentarla”? Su di un altro versante, invece, vedremo che Sara sembrerà essersi gettata definitivamente alle spalle il capitolo Biagio.

Giacomo agli sgoccioli nella puntata di venerdì

Il cavaliere, dal canto suo, farà un po’ di fatica a trovare un’altra donna da corteggiare. Nel dibattito, naturalmente, non potrà fare a meno di intervenire Tina che, ormai, nutre un profondo astio nei suoi confronti. Per quanto riguarda il trono classico, nella puntata di venerdì di Uomini e Donne vedremo che Giacomo sarà agli sgoccioli del suo percorso. Lui è l’ultimo tronista rimasto a non aver ancora compiuto la sua scelta.

Le sue corteggiatrici cominceranno ad essere davvero impazienti, in quanto non vedono l’ora di sapere chi sia la prescelta. Entrambe, dunque, metteranno sotto pressione il giovane. Nella messa in onda di oggi, dunque, vedremo alcune delle ultime esterne fatte dal ragazzo con le sue spasimanti Martina e Carolina. In questo fine settimana, inoltre, dovrebbero essere registrate le ultime puntate di Uomini e Donne e, pertanto, dovremmo scoprire anche chi sarà la scelta dell’ultimo tronista in ballo.