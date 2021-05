Uomini e Donne, anticipazioni del 14 maggio: la scelta inaspettata di Giacomo

Quinto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

La programmazione settimanale di Uomini e Donne è giunta alla conclusione, infatti oggi pomeriggio, venerdì 14 maggio 2021 andrà in onda l’ultima puntata. Cosa vedranno i numerosi telespettatori di Canale 5.

Gli spoiler forniti dal blog Il Vicolo delle News dicono che oggi si parlerà del tronista Giacomo Czerny. saranno mostrate le esterne fatte in settimana con Carolina e Martina e alla fine il tronista deciderà di voler trascorrere una giornata con una e una giornata con l’altra prima della scelta finale.

L’esterna di Giacomo con Carolina

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne svelano che dopo la scelta di Massimiliano Mollicone che è andato via con Vanessa, più tardi sarà il turno del collega Giacomo Czerny. Quest’ultimo sarà chiamato al centro dello studio da Maria De Filippi insieme a Carolina e Martina. Si inizierà con il vedere l’esterna della prima corteggiatrice. In questa si vedono i due ragazzi e delle candele accese a forma di cuore, loro al centro con una coperta.

Erano molto vicini, la giovane gli ha ribadito di provare un sentimento d’amore nei suoi confronti. Inoltre è quasi pronta anche ad un no dicendogli che con lui ha imparato ad amare senza essere contraccambiata. Ma anche senza sentirsi dire le stesse parole dall’altro, prima aveva paura di ciò, ora invece l’ha vinta. I due ragazzi erano abbastanza vicini e comunque vada la spasimante è suo contenta di quello che hanno vissuto insieme in questi mesi.

L’esterna del Czerny con Martina

Gli spoiler di Uomini e Donne, dicono anche che poi sarà mandata in onda l’esterna con Martina. In questa si vede la sua ombra dietro una parete illuminata da dietro, Giacomo davanti ed è partito un video dove lei gli dice che è presa da lui e vuole viverlo fuori. In quel frangente gli ha dato anche le sue chiavi di casa facendogli intendere che le sta donando le chiavi del suo cuore. Il gesto è forte e importante e gli ha fatto sentire la canzone di Mengoni “Venere e Marte“.

Si sono abbracciati, sono vicini e lui gli ha detto che ha imparato tanto da questa esperienza e anche da lei. Una volta in studio, il tronista dirà di essere ancora ad un punto critico per questo motivo deciderà di passare una giornata intera con tutte e due prima di scegliere perché ha bisogno di viverle ancora un po’ entrambe. Dunque, la prossima settimana ci sarà la sua scelta.