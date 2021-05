Isola dei Famosi, la disperazione di Andrea Cerioli: “È un pugno nei reni”

La divisione dei gruppi crea tensione

Lo scorso lunedi, la conduttrice Ilary Blasi ha riunito nuovamente i due gruppi. Di conseguenza non ci sono più gli Arrivisti e i Primitivi creando però nuove tensioni tra i naufraghi. Invece, il comico Roberto Ciufoli ha paura di diventare il nuovo bersaglio dei suoi compagni d’avventura.

Mentre lex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli si è confidato disperato con gli altri naufraghi dicendo di sentirsi spaesato dopo le ultime decisione della redazione de L’Isola dei Famosi 15. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Andrea Cerioli non ha digerito la divisione: il motivo

Chi segue il reality show di Canale 5, sa perfettamente che a L’Isola dei Famosi 15 può accadere di tutto in qualsiasi momento. Infatti, le dinamiche del gioco man mano si avvicina alla finalissima diventano sempre più contorte e pericolose per i concorrenti presenti in Honduras.

Nel corso dell’ultimo appuntamento, la barriera che divideva i due gruppi è stata abbattuta e Andrea Cerioli non ha preso bene la notizia. Infatti, il fidanzato di Arianna Cirrincione ha ammesso di soffrire la sovrappopolazione di Playa Reunion, in particolare perché il ragazzo dovrà condividere cibo e altre cose con persone con il quale non ha costruito un bel rapporto.

Lo sfogo di Andrea Cerioli a L’Isola dei Famosi 2021

Per questo motivo Andrea Cerioli a L’Isola dei Famosi 15 è sbottato così: “Siamo in troppi, la sto vivendo male. Sono carini eh, però eravamo rimasti in noi quattro e stavo talmente bene. È un pugno nei reni”. Parole che lex tronista di Uomini e Donne ha confidato ad Ignazio Moser, che si è detto d’accordo con il compagno d’avventura. Mentre Roberto Ciufoli ha paura di essere il nuovo bersaglio dei naufraghi, l’ex gieffino emiliano si è sfogato in confessionale rendendo note le ragioni del suo malumore.

“Molti dei miei comfort sono venuti meno. Avevo più spazio, avevo sicuramente più da mangiare, meno da discutere e più serenità”, ha detto il ragazzo. L’unione dei due gruppi in uno ha causato delle discussioni, ad esempio quella provocata dall’iniziativa di Fariba Tehrani di prendere una fetta più grossa della sua torta di compleanno, lasciando una porzione più piccola ai compagni d’avventura.