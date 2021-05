Isola dei Famosi, i naufraghi sbottano contro Isolde Kostner: “Ha rotto i cog**oni”

Tensione in Honduras dopo l’abolizione dei gruppi

Continua la tensione trai naufraghi de L’Isola dei Famosi 2021. Infatti, dopo l’abolizione dei due gruppi, ovvero quello degli Arrivisti e dei Primitivi, gran parte dei concorrenti si sono scagliati contro la leader Isolde Kostner.

“Non fa niente se non dormire”, ha fatto sapere Andrea Cerioli, mentre l’ex ciclista trentino Ignazio Moser è sbottato così: “Ha rotto i cog**oni con i fruttini”. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo ultimamente in Honduras.

Cerioli e Moser furiosi con Isolde Kostner

Il naufrago che sta patendo di più questa reunion è sicuramente Andrea Cerioli. Infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha per nulla gradito l’abolizione del gruppo dei Primitivi e quello degli Arrivisti. “Sono spiazzato, mi rompe i cog**ioni questa situazione, avevamo trovato il nostro equilibrio e invece siamo di nuovo in 12”, ha tuonato il fidanzato di Arianna Cirrincione.

Dello stesso parere è anche il suo compagno d’avventura Ignazio Moser che ha detto: “Mi sento spaesato. Quando c’è da fare rompono i co***oni, quando non c’è da fare niente stanno sempre in mezzo”. Invece il comico Roberto Ciufoli, Emanuela Tittocchia e Rosaria Cannavò hanno sottolineato di non essere ospiti, ma concorrenti titolari a tutti gli effetti e per tale ragione hanno ripreso i compagni d’avventura presenti in Honduras di mancare di spirito di adattamento nei loro confronti.

Gran parte dei naufraghi contro la leader del gruppo

A dare una calmata a tutti è Isolde Kostner, ancora una volta leader del gruppo. Quest’ultima di certo non si fa intimorire dai suoi compagni d’avventura nominandoli con delle motivazioni che spesso hanno fatto arrabbiare i naufraghi, ad esempio lo scarso impegno nel fare le cose. Una spiegazione che non convince per nulla Angela Melillo che, delusa dell’atteggiamento della sportiva, è sbottata così: “Non possiamo pensare di avere persone che ti puntano sempre il dito se fai di meno”.

Mentre lo Youtuber Awed ha asserito: “Se mi riposo un attimo sui divanetti e vedo che si avvicina Isolde penso ‘oddio non sto a fare niente’. E’ una cosa sbagliata, ognuno deve fare il suo quando vuole. E non mi pare che lei faccia tutto questo movimento, lei critica tanto gli altri, ma non mi pare che si dia da fare. Stamattina era sui divanetti, poi in disparte a dormire, lei ha sempre nominato dicendo che gli altri non fanno niente. Scetati che l’aria è doce!”.

Infine Cerioli: “Mi fa sognare Isolde, ha nominato tutti perché non fanno un ca**o e io non l’ho mai vista fare niente a pranzo e cena. Va su, prende 4 legnetti, poi il resto della giornata schiaccia fruttini che si mangia solo lei e dorme. Mi sembra un’ospite!”. Invece Ignazio Moser: “Eh con questi ca**o di fruttini ha rotto i co***oni!”.