Daniela Martani accusa Gilles Rocca: “Ha fatto L’Isola solo per soldi”. Ecco quanto avrebbe guadagnato

Antipatia reciproca tra Gilles Rocca e Daniela Martani

E’ palese che tra Gilles Rocca e Daniela Martani non scorra buon sangue. Già i due ex naufraghi hanno avuto dei contrasti quando entrambi erano in Honduras, ma la tensione sta continuando anche ora che tutti e due si trovano in Italia. Recentemente, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello sul suo profilo Twitter l’ha appellato l’attore e regista romano, al momento in quarantena, come “er bulletto di periferia“.

A quanto pare l’antipatia è reciproca nata ancor prima di partire per L’Isola dei Famosi 15, come confessato proprio l’ex naufraga. “Con Gilles ho avuto problemi già prima che iniziasse il reality. Abbiamo avuto delle discussioni quando ancora dovevamo arrivare sull’Isola. Quello che è successo non lo voglio dire. Diciamo che ci sono state delle divergenze di opinioni su alcune cose. Il suo modo di rispondere è stato molto aggressivo”, ha asserito l’ex hostess dell’Alitalia.

L’ex naufraga sbotta contro l’attore romano

Intervistata dall’ultimo numero in edicola del magazine Nuovo, Daniela Martani non si è morsicata la lingua parlando dell’ex compagno d’avventura Gilles Rocca. Infatti, la donna ha espresso dei giudizi negativi nei suoi confronti.

“Gilles è stato il mio antagonista principale sull’Isola. Ti spiazzava. È anche uno molto gentile e disponibile, ma a un certo punto risponde in maniera aggressiva. Ha un cambio di personalità che un po’ mi faceva pensare. Non sapevo come parlarci. Ripeto, è la sua personalità, però secondo me dovrebbe cambiare perché non va bene. Se vuole fare un certo tipo di lavoro questo suo lato non credo lo aiuterà. A Ballando è stato impeccabile, ma qui non ha fatto una bella figura. Io sono stata la prima a dire di questo suo problema di aggressività”, ha affermato l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi 2021.

Il possibile compenso di Gilles Rocca

Nel corso della lunga intervista per il periodico diretto da Riccardo Signoretti, l’ex naufraga Daniela Martani è tornata a parlare di Gilles Rocca: “È andato avanti per inerzia, la sua motivazione era economica. Lui voleva rimanere in gioco in modo da guadagnare il più possibile”. Ma quanto ha percepito il regista romano a L’Isola dei Famosi 15?

Alcune settimane fa in rete era presente un articolo in cui venivano svelati i possibili compensi dei concorrenti e sembra che il vincitore di Ballando con le Stelle percepisse circa 7 mila euro ogni sette giorni. Quindi, visto che il ragazzo in Honduras ci è rimasto per ben sette settimane, avrebbe incassato una somma pari a 50 mila euro.