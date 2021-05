Natalia Paragoni, il dramma personale: “Trattata da stupida solo perché dislessica”

Natalia Paragoni parla della sua dislessia

Come la stessa aveva annunciato a Il Punto Z, in questi giorni è uscito il il libro di Natalia Paragoni. E l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di rilasciare una lunga intervista al magazine Nuovo per parlare della sua autobiografia. La giornalista del periodico diretto da Riccardo Signoretti ha fatto presente alla compagna di Andrea Zelletta che nel volume ha anche confessato che anni fa è stata stata vittima di bullismo. Per questo motivo le ha domandato la ragione.

A quel punto la giovane ha confermato, affermando di essere stata presa in giro quando frequentava la scuola perché dislessica: “Soffro di dislessia e a scuola venivo trattata da ‘stupida’ persino dagli insegnanti, figuriamoci dai compagni…”, ha fatto sapere la ragazza.. Quest’ultima, inoltre, ha confessato che soprattutto le ragazze sono state più cattive verso di lei: “Hanno avuto la scusa perché ero una rivale…”. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha confidato.

L’aborto dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Oltre alla dislessia, Natalia Paragoni ha vissuto un altro dramma che le ha sconvolto la vita diversi anni fa. Per questo motivo la giornalista del settimanale nuovo ha chiesto alla diretta interessata di parlare del suo aborto.

A quel punto la compagna dell’ex gieffino Andrea Zelletta ha comunicato di aver superato questo dolore solo grazie alla presenza dei suoi familiari. “Loro mi hanno fatto capire che non era colpa mia…”, ha detto la giovane. Poi quest’ultima ha ribadito che il dolore è stato naturalmente enorme, ma col passar del tempo se ne è fatta una ragione: “Adesso guardo con ottimismo il futuro…”.

Natalia e Andrea al momento non si sposano

Intervistata dal noto magazine Nuovo, la giornalista ha approfittato della presenza di Natalia Paragoni per chiederle se in un futuro prossimo ha intenzione di convolare a nozze col suo storico fidanzato Andrea Zelletta.

A quel punto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, senza giri di parole, ha fatto sapere che al momento il matrimonio non è una loro priorità visto che l’uomo che ama ha in progetto altre cose. “E’ uno dei nostri progetti, ma prima bisogna fare tante cose prima…”, ha concluso la giovane.