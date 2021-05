Samantha De Grenet si mostra con le stampelle, l’annuncio: “Lesione del menisco per me” (FOTO)

Samantha De Grenet si mostra con le stampelle: il motivo

Dopo la sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, ora Samantha De Grenet deve far fronte a una lesione al menisco e a una lesione all’osso e al legamento collaterale.

E’ stata la stessa soubrette romana ad annunciarlo ai suoi follower di Instagram mostrandosi con le stampelle e un tutore. Oltre alla foto, l’x gieffina ha scritto: “Sono stata dal medico, ecco il responso”. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo e come si infortunata.

L’annuncio di Samantha de Grenet su Instagram

A quanto pare Samantha De Grenet è una grande appassionata di Padel, il nuovo sport in voga tra i personaggi dello spettacolo, ossia una variante del tennis. tuttavia durante una partita l’ex gieffina ha avuto dei grossi problemi che l’hanno portata a farsi visitare dal dottore Stefano Lovati. Dopo aver effettuato una risonanza magnetica l’esito non è stato dei migliori. Infatti, è risultata una lesione del menisco, all’osso e al legamento laterale.

Nonostante la brutta notizia la soubrette romana ha mostrato tanto ottimismo. Dopo ave appreso dell’infortunio, la donna ha scritto il seguente messaggio su Instagram: “E’ ufficiale! Dopo visita specialistica dal @dottor_stefano_lovati , risonanza magnetica e ancora visita , il responso è: lesione al menisco, all’ osso, al legamento collaterale ed edema…situazione che al momento un intervento non risolverebbe , quindi stampelle col divieto di appoggiare la gamba per 1 mese e tanta terapia… ma come sempre VA TUTTO BENE!!!!”. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

Cos’è il padel?

Attraverso il suo account Instagram Samantha De Grenet ha confessato ai seguaci anche come si è fatta male. Un follower le ha domandato: “Te lo sei fatta giocando a Padel?”. L’ex gieffina ha confermato: “Credo di sì”. Per chi non lo sapesse questo sport padel è una variante del tennis che sta spopolando in tutto il pianeta.

Una disciplina molto praticata anche dai personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo, soprattutto gli ex calciatori. La soubrette ed attrice ora affronterà questa nuova sfida sostenuta ancora una volta dai suoi familiari, ovvero il marito Luca Barbato e il figlio Brando.