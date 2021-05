Michele Marrone affonda Belen Rodriguez: “Tet+e e cu+o non bastano. Il mio prototipo di donna è più altolocata”

Michele Morrone e la frase choc su Belen Rodriguez

Recentemente Michele Morrone è finito al centro dell’attenzione mediatica e delle polemiche per una diretta realizzata sul suo profilo Instagram e poi diventata virale soprattutto su Tik Tok. In quell’occasione l’attore ha detto testuali parole: “Fidanzarmi con Belen Rodriguez? Allora.. il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due tet*e e un cu*o. Però chi lo sa”.

Live IG di cui si sa poco e niente. Al momento, infatti, non si sa nulla quando sia stata registrata e non è nemmeno chiaro neanche il contesto. Si tratta solo di una battuta ironica o per caso il ragazzo era serio nel suo discorso? Morrone, lo ricordiamo, in passato fu proprio accostato all’ex moglie di Stefano De Martino che molto presto diventerà madre per la seconda volta.

La reazione del popolo del web alle parole dell’attore

Dopo le frasi pronunciate da Michele Morrone su Instagram riferendosi a Belen Rodriguez, in molti sui vari social network hanno iniziato ad ironizzare scrivendo: “Palesemente Belen gli avrà dato il palo in passato”. La clip in questione, come era prevedibile, in pochissimo tempo è diventata virale sul web.

Tanti i commenti in difesa della conduttrice di Tu sì que vales: “Si sente come se avesse fatto un film da Oscar ma la pochezza umana contro Belen si è vista tutta”. Ma anche: “Senti qua ti ricordiamo solo per aver recitato da cane in un film che si basava appunto su tet*e e cu*i e niente più. Ridimensionati che non te lo puoi permettere”.

Belen Rodriguez rimane in silenzio sulla vicenda, alcuni suoi colleghi no

Anche se ne parla da giorni, ad oggi comunque il mistero rimane. Da dove viene la diretta realizzata dall’attore? Ma anche quando è stata girata e in quale contesto? Sono queste le domande che il popolo del web e i fan della modella argentina si stanno ponendo ultimamente.

Per il momento Belen Rodriguez non ha commentato la vicenda ma di sicuro del filmato se ne continuerà a parlare anche nei prossimi giorni. In alternativa altri personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo hanno detto la loro sull’intera vicenda esprimendo un parere negativo sull’ex volto di Uomini e Donne.