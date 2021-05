Massimiliano, Vanessa e Eugenia dopo la scelta a Uomini e Donne: “Faccio un casino” (FOTO)

Ieri, giovedì 13 maggio, è avvenuta la scelta di Massimiliano a Uomini e Donne e, subito dopo, il ragazzo, Vanessa ed Eugenia sono tornati sui social per commentare l’accaduto. Specie le due ragazze ci hanno tenuto, prima di tutto, a ringraziare lo staff del programma.

La Rigotti, ad esempio, ha voluto dedicare l’intero post ad una collaboratrice della De Filippi, che le è sempre stata accanto e l’ha supportata in questo lungo e travagliato percorso. Vediamo, dunque, quali sono stati i commenti a caldo dei tre protagonisti.

Massimiliano dopo la scelta a Uomini e Donne

Dopo la scelta a Uomini e Donne, Massimiliano, Vanessa ed Eugenia hanno pubblicato dei contenuti sui social. Partendo dall’ex tronista, quest’ultimo ha subito riattivato il suo account pubblicando una foto della scelta. Il giovane ha aggiunto come didascalia all’immagine solo questa frase: “Amami o faccio un casino”. In molti hanno commentato la scelta reputandola davvero fredda e poco emozionante. Su Twitter, infatti, ci sono una miriade di commenti volti a criticare il trono del ragazzo ed anche il modo in cui ha voluto concluderlo. (Continua dopo il post)

Per il momento, però, il ragazzo non ha voluto replicare a tali accuse, ma si sta vivendo serenamente la sua storia d’amore. Per quanto riguarda le ragazze, invece, come già anticipato, entrambe hanno voluto spendere innanzitutto qualche parola nei confronti della redazione. Tutte e due si sono mostrate profondamente grate allo staff per come sono state trattate.

I commenti di Eugenia e Vanessa

Eugenia ha pubblicato una foto con la collaboratrice di Uomini e Donne Chiara. Le due sono abbracciate e la Rigotti ha detto di essere felicissima di aver conosciuto una persona come lei. La ragazza ha ammesso che se non ci fosse stata lei, ad oggi non sarebbe la stessa. Per quanto riguarda Vanessa, invece, quest’ultima ha pubblicato anche lei una foto della scelta ed ha dedicato una frase romantica al suo nuovo fidanzato.

I post di Massimiliano, Vanessa ed Eugenia stanno suscitando molto sgomento sul web. Inoltre, a corredo di tali post, ci sono anche delle Instagram Stories in cui la neo coppia si è già mostrata in pubblico intenta a scambiarsi baci ed effusioni romantiche. In molti credono che la loro storia non durerà molto. Non ci resta che attendere per vedere se queste persone verranno smentite.