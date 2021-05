Aurora Tropea contro Roberta Di Padua: “Ha provato ad investirci, la redazione sa tutto”

Continuano a trapelare indiscrezioni sorprendenti su quanto accaduto durante la famosa diretta di alcune ex dame di Uomini e Donne. In particolare, Aurora Tropea si è trovata a muovere delle accuse clamoroso contro Roberta Di Padua.

La donna, infatti, ha accusato la sua rivale di averla quasi investita con l’auto. La sua versione dei fatti è stata confermata anche da Veronica Ursida. Tali dichiarazioni hanno, chiaramente, sollevato un polverone. Vediamo tutti i dettagli.

La lite tra Aurora e Roberta

In queste ore, Aurora Tropea si è duramente scagliata contro Roberta Di Padua. Tra le due dame non è mai corso buon sangue. Durante una delle ultime apparizioni di Aurora a Uomini e Donne, le due ebbero uno scontro parecchio acceso. In tale occasione venne fuori che tra loro ci fu quasi una rissa nei camerini. L’ira della Di Padua sembrerebbe essere diventata così forte al punto da necessitare dell’intervento di tre persone per allontanarla.

Questo episodio generò, a suo tempo, molto sgomento. Ad ogni modo, pare che la vicenda non sia finita qui. Dopo quell’avvenimento, la Tropea non è mai più tornata in studio, pertanto, non fu più menzionata la vicenda. A distanza di alcuni mesi, però, stanno venendo fuori delle altre notizie davvero clamorose. In una diretta Instagram, infatti, l’ex dama del parterre degli over ha fatto gravi accuse contro la compagna, o ex, di Riccardo.

La Di Padua ha provato ad investire la Tropea e Veronica?

Aurora Tropea, infatti, ha insinuato che Roberta Di Padua avesse provato ad investire lei e Veronica Ursida con la sua auto. Un giorno, mentre le dame stavano lasciando gli studi Elios, la Di Padua sarebbe piombata davanti a loro ed avrebbe sgommato con la macchina provocando nelle protagoniste un certo spavento. Dopo l’episodio, Aurora ha detto di aver parlato con la redazione, raccontando quanto accaduto.

I membri del cast di Uomini e Donne, dunque, sembrerebbero essere stati messi al corrente della vicenda e si sarebbero scusati. Roberta, dal canto suo, ha deciso di sporgere denuncia contro coloro le quali hanno parlato male di lei durante questa fantomatica diretta. La Ursida non sembra spaventata da questa “minaccia”, in quanto ritiene di non aver detto nulla di diverso da quanto già ampiamente espresso in precedenza. Tuttavia, le accuse sono davvero pesanti, quindi, non è affatto escluso che possano esserci serie ripercussioni.