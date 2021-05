Il Paradiso delle signore spoiler 18 maggio: Marta e Vittorio si separano di nuovo?

Gli spoiler della puntata del 18 maggio 2021 del Paradiso delle signore rivelano che Rocco sarà estremamente entusiasta per la proposta appena ricevuta. Giuseppe Amato, però, proverà a placare la sua gioia, ma lui non si farà scalfire.

Fiorenza, invece, comincerà a sospettare che Ludovica stia nascondendo qualcosa. In realtà, la Brancia ha deciso che farà di tutto per salvare Marcello, anche testimoniare in suo favore. Marta, invece, si troverà dinanzi un bivio che potrebbe separarla nuovamente, e forse per sempre, da suo marito Vittorio.

Spoiler 18 maggio: Fiorenza indaga su Ludovica

Nella puntata del 18 maggio del Paradiso delle signore vedremo che Rocco condividerà con Salvatore e Armando la gioia provata nel ricevere la proposta dall’allenatore ciclistico. Il ragazzo non sarà nella pelle in quanto la sua carriera potrebbe cambiare e decollare da un momento all’altro. Ad ogni modo, Giuseppe non sarà entusiasta allo stesso modo, pertanto, proverà a spezzare i passi al giovane. Quest’ultimo non si lascerà scalfire dai pareri pessimistici, pertanto, continuerà a gioire della bella notizia.

Ludovica, dal canto suo, continuerà ad incontrare l’avvocato allo scopo di capire quali saranno le prossime mosse da attuare per salvare Marcello. La Brancia realizzerà di essere disposta davvero a tutto. Per tale ragione, deciderà di testimoniare anche in favore del ragazzo di cui è innamorata. Fiorenza, intanto, si renderà conto che c’è qualcosa di strano, pertanto, comincerà a indagare sugli spostamenti della fanciulla.

Marta dinanzi un bivio al Paradiso delle signore

Su di un altro versante, poi, vedremo che Gabriella sarà molto provata. La fanciulla non è convinta di lasciare Milano per seguire suo marito Cosimo. A generare il suo turbamento sarà, soprattutto, l’enorme stima e rispetto che nutre per Vittorio. Quest’ultimo, di recente, le ha fatto proposte di collaborazione a lungo termine al Paradiso delle signore, pertanto, nella puntata del 18 maggio, la stilista non saprà davvero come comportarsi.

Inoltre, anche il doversi separare per sempre da Salvatore le creerà un certo malessere. Anche Marta non saprà quale decisione prendere. La Starling le ha fatto una proposta davvero interessante che, tuttavia, la spingerebbe a lasciare nuovamente Milano. La dama è appena riuscita a ricucire il rapporto con suo marito Vittorio, pertanto, allontanarsi di nuovo da lui potrebbe dare il colpo di grazia al loro già labile matrimonio. Quale decisione prenderà, dunque?