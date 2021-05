“L’abbiamo fatto dopo due secondi dal sì”: dopo anni esce il dettaglio intimo della coppia di Uomini e Donne (FOTO)

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si confidano a Il Punto Z

In questi 25 anni di messa in onda di Uomini e Donne si sono formate numerose coppie sia del trono classico che quello over. Solo in poche sono andate avanti, mentre altre sono scoppiate. Ad esempio, dopo la fine della loro esperienza all’interno del dating show di Maria De Filippi, alcune di esse riescono a mettere su famiglia con la persona scelta.

Negli ultimi giorni due ex protagonisti del programma di Canale 5 hanno fatto una confessione spiazzante che riguarda la loro sfera intima. Stiamo parlando di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. La coppia, recentemente ospite a Il Punto Z di Tommaso Zorzi, ha rivelato che cos’è accaduto quando hanno avuto la possibilità di stare da soli una volta terminata la loro esperienza a U&D.

La coppia svela dei dettagli abbastanza intimi

Entrambi ospiti a Il Punto Z, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni e hanno confidato al padrone di casa Tommaso Zorzi quand’è stata la prima volta che hanno avuto un rapporto intimo. I due ragazzi, che di recente sono stati protagonista di un incidente davvero imbarazzante, hanno detto che è accaduto immediatamente dopo la scelta. “La prima volta tra noi due è stata il giorno stesso della scelta“, ha confidato l’ex corteggiatrice senza freni.

“Subito dopo due secondi dal sì. Siamo arrivati nella camera d’albergo, dovevano fare il servizio fotografico per il magazine del programma, mentre ci hanno citofonato eravamo quasi pronti. Poi è successo appena abbiamo fatto il servizio fotografico, l’abbiamo fatto subito“, ha svelato l’influencer. (Continua dopo la foto)

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni rivelano la loro prima volta

Sempre a Il Punto Z di Tommaso Zorzi, la giovane Natalia Paragoni ha continuato così: “Io mi ero messa un completino rosso bellissimo tutto in pizzo, me lo ricordo ancora. Tu amore posso dirlo?”, chiedendo in modo retorico all’ex tronista di Uomini e Donne.

“Ti sei presentato male dai. Perché aveva un paio di mutande bruttissime a righe e non era abbinato bene a me. Ok che sono durate poco”, ha poi concluso in modo malizioso la ragazza, facendo capire che dopo una rapida occhiata all’intimo sono immediatamente passati all’azione.