Tommaso Zorzi perde le staffe in tv: “Ho visto i ditini, sei un falso”. Gelo in studio

Tommaso Zorzi al centro del gossip: il motivo

Oltre al suo essere prezzemolino in tv, recentemente Tommaso Zorzi è finito ancora una volta al centro dei pettegolezzi per alcune foto pubblicate da Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini.

L’opinionista de L’Isola dei Famosi 2021 è infatti stato beccato in un parco di Milano in dolce compagnia, ovvero Tommaso Stanzani, ballerino dell’edizione numero 20 di Amici. I due ragazzi sono stati paparazzati in atteggiamenti intimi e affettuosi. Fin qui nulla di anomalo, se non fosse che l’ex allievo di ballo del talent show di Maria De Filippi non ha mai fatto outing, almeno in pubblico.

Andrea Zelletta mette in difficoltà Zorzi a Il Punto Z

Il settimanale Chi ha parlato di baci e coccole, ma al momento Tommaso Zorzi non si è voluto sbilanciare sulla vicenda. Nel corso della messa in onda de Il Punto Z, uno dei suoi ospiti Andrea Zelletta lo ha messo un po’ in grande difficoltà quando ad un certo punto le ha ha fatte lui le domande al padrone di casa.

“Aspetta, devo chiederti una cosa. Ma tu sei fidanzato?”, ha chiesto l’ex tronista di Uomini e Donne. Inoltre, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha aggiunto anche: “Qui escono foto come se fossi Belen. Ho visto i ditini, dito e dito di nascosto. Adesso ho visto altre fotografie con il tuo omonimo. Con chi stai? Con chi sei fidanzato? Voglio saperlo ora. Falso, devi dirmi la verità”.

La replica del vincitore del GF Vip 5 ad Andrea Zelletta

A quel punto, sempre a Il Punto Z, Tommaso Zorzi è rimasto molto sul vago, ma ha precisato di non essere fidanzato, anche se sta frequentando qualcuno. “Fidanzato? No. Hai visto cose? Allora guarda meno. A parte gli scherzi, non sono fidanzato con nessuno. Però non sono nemmeno da solo. Sto conoscendo. Ho avuto anni di solitudine prima di adesso. Forse la fortuna mi sta assistendo e potrebbe essere diverso da prima, ma non dico altro”, ha fatto sapere il rampollo meneghino.

Nel frattempo quest’ultimo tra un impegno televisivo è l’atro è impegnato ancora col trasloco nella sua nuova casa sita nei pressi di Porta Venezia a Milano. A renderlo noto è lui stesso attraverso delle Stories su Instagram.