Oroscopo 15 maggio 2021: coraggio per Capricorno, Ariete molto impegnati

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 15 maggio 2021 denotano un momento molto intenso per gli Ariete. Gli Acquario sono indecisi, mentre i Capricorno devono affrontare le difficoltà con coraggio.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno stanno attraversando un momento di vita alquanto intenso. Molti di voi si trovano dinanzi delle scelte, le quali potrebbero essere in contraddizione tra loro. Ricordate che nella vita non si può ottenere tutto, pertanto, fate una scala di priorità e capite a cosa siete disposti a rinunciare.

Toro. Le relazioni sentimentali giungeranno ad un punto di equilibrio, specie quelle che vanno avanti da molto tempo. I rapporti appena nati, invece, potrebbero mostrare una certa fatica per ingranare la marcia. Date tempo al tempo e non siate frettolosi, non tutti viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo di sabato 15 maggio denotano una giornata all’insegna delle novità e delle iniziative. Oggi siete particolarmente creativi, pertanto, coloro i quali svolgono mansioni che necessitano di tanta fantasia, avranno la possibilità di farsi notare. In amore, invece, siete restii a lasciarvi andare.

Cancro. Miglioramenti per quanto riguarda le faccende di cuori. Oggi anche la fortuna è dalla vostra parte, pertanto, osate un po’ di più. Siete tra i segni più razionali dello zodiaco, però, talvolta è necessario rendere un po’ più pepata la vita con un pizzico di rischio. Anche i rapporti di coppia ne gioveranno di questo.

Leone. Datevi da fare se volete ricucire un rapporto sentimentale. Coloro i quali hanno avuto delle discussioni di recente, avranno l’opportunità di recuperare. Tutto, però, dipenderà da voi e dall’impegno che ci metterete. Sul lavoro, invece, non vi farebbe male staccare un po’ la spina.

Vergine. Giornata molto interessante per quanto riguarda il fronte lavoro. Ci sono delle entrate in questo periodo, però, non sperperate. Siate parsimoniosi in quanto presto potreste avere bisogno di investire. In amore, invece, c’è serenità e tolleranza nei rapporti interpersonali.

Previsioni 15 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Momento interessante per quanto riguarda l’amore. In questo periodo vi sentite un po’ più liberi e predisposti a cimentarvi in nuove conoscenze. Non rischiate di gettare tutto all’aria a causa della vostra pesantezza e delle perplessità che attanagliano la vostra mente.

Scorpione. Non tiratevi indietro dinanzi le responsabilità. Specie in campo sentimentale, è opportuno essere decisi e non tergiversare più. Le coppie stabili dovranno prendere una decisione importante. Attenzione ai rapporti con i segni d’aria, potrebbero rivelarsi parecchio complicati in questo periodo.

Sagittario. La Luna è favorevole e questo vi aiuta molto nei rapporti interpersonali. Sia in amore sia in amicizia siete molto espansivi. Le persone che vi circondano non rischieranno certamente di annoiarsi con voi tra i piedi. Sul lavoro, invece, oggi potete concedervi una piccola pausa.

Capricorno. I momenti difficili vanno affrontati con coraggio e con l’aiuto delle persone care. Se vi trovate in questa situazione, lasciatevi consolare da coloro i quali vi amano e apprezzano davvero. Sul fronte lavorativo, invece, continuate ad essere particolarmente distratti.

Acquario. L’Oroscopo del 15 maggio vi esorta a darvi da fare in campo sentimentale. Oggi ci sono delle questioni da risolvere sul fronte professionale. Cercate di risolvere tutto nell’arco della mattinata in modo da concedervi qualche momento di relax nelle ore pomeridiane.

Pesci. Seguite le vostre emozioni. In questo periodo sono favoriti i nuovi inizi e le relazioni sentimentali nate da poco. Sul lavoro, invece, ci sono delle questioni da risolverle. Adesso, però, non è il momento di pensarci. Rimandate all’inizio della prossima settimana le faccende burocratiche.