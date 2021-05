Il Punto Z chiude, flop per Tommaso Zorzi, lui sbotta: “Sono stato io a volerlo”

In queste ore, Mediaset ha ufficializzato un comunicato in cui è stato annunciato che Il Punto Z di Tommaso Zorzi chiude su Italia 1. All’inizio del mese di aprile, l’influencer era sbarcato sulla sesta rete Mediaset per condurre uno speciale sull’Isola dei famosi.

Dopo diverse puntate, però, l’azienda ha deciso di chiudere i battenti. Nel comunicato si legge che gli autori si reputano soddisfatti dei risultati raggiunti, ma i numeri non sembrano essere in linea con questo pensiero. Nel frattempo, anche il vincitore del GF Vip 5 ha deciso di intervenire per chiarire la situazione.

La decisione di chiudere Il Punto Z: dubbi sui motivi

Il Punto Z, programma pomeridiano condotto da Tommaso Zorzi, chiuderà i battenti. Venerdì 14 maggio andrà in onda l’ultima puntata del nuovo format dell’influencer su Italia 1. Il progetto era nato con lo scopo di dare luogo ad una fascia pomeridiana di alcuni minuti in cui il conduttore commentava le dinamiche accadute in Honduras. Nei vari appuntamenti si è parlato di alcuni volti del programma e Tommaso non ha risparmiato i suoi commenti pungenti.

Ad ogni modo, gli ascolti di tale late show non sono mai stati troppo soddisfacenti. Nelle 26 puntate andate in onda, infatti, i dati auditel hanno registrato ascolti che oscillano tra 1,5 e 2% di share. All’interno del comunicato, i vertici dell’azienda si sono detti soddisfatti dei risultati ottenuti, ma questa frase risuona un po’ strana guardando i numeri. Inoltre, se il programma fosse seguito, perché chiuderlo?

Il commento di Tommaso Zorzi

Ad intervenire sulla vicenda è stato il diretto interessato. Tommaso Zorzi, infatti, ha commentato la chiusura de Il Punto Z su Italia 1 attraverso Twitter. Il giovane si è detto molto tranquillo di questa decisione, in quanto è stato lui stesso a volerlo. In particolare, ha detto che ha chiesto espressamente agli autori di interrompere questo percorso in quanto deve dedicarsi a dei progetti molto più impegnativi ed importanti.

Le sue parole, però, sono state alquanto criticate dagli utenti del web. In molti non credono affatto a questa versione dei fatti e credono, piuttosto, che il programma sia stato chiuso per il flop di ascolti. Malgrado questo, Il Punto Z continuerà ad andare in onda su Mediaset Play tutti i mercoledì sera a partire dalle ore 20:45. Tommaso, inoltre, continuerà la sua carriera di opinionista dell’Isola dei famosi fino alla fine del reality show.