Uomini e Donne puntata di lunedì: Luca geloso di Elisabetta, Riccardo smaschera Roberta

La puntata di lunedì 17 maggio 2021 di Uomini e Donne sarà davvero molto movimentata. Maria De Filippi chiamerà nuovamente in studio Riccardo e Roberta, i quali racconteranno altri inediti dettagli inerenti la loro relazione e la crisi che stanno attraversando.

Per quanto riguarda Elisabetta, invece, la dama sta frequentando Mark e questo farà ingelosire Luca. Quest’ultimo, infatti, darà luogo a dei comportamenti che verranno fortemente criticati dai presenti in studio.

Riccardo smaschera Roberta a Uomini e Donne

Nella puntata di lunedì di Uomini e Donne vedremo che Roberta Di Padua entrerà in studio da sola e racconterà altri dettagli sulla fine della storia con Riccardo. La dama continuerà ad insistere sul fatto che l’uomo sia poco passionale. Il cavaliere entrerà successivamente e si scaglierà contro l’ex smentendo le sue accuse. In seguito, svelerà che Roberta gli ha chiesto di fingere la crisi per poter tornare in studio e creare un po’ di gossip. Questo avrebbe posto nuovamente i riflettori su di loro e lei avrebbe guadagnato molti followers su Instagram.

Roberta proverà a negare, ma Riccardo rincarerà la dose. Il cavaliere tirerà in ballo Armando e dirà che Roberta gli ha confidato che lui parlava male della redazione. Guarnieri, inoltre, insinuerà anche che tra i due ci sia stato qualcosa di più di un’amicizia. La Di Padua smentirà mentre Incarnato perderà le staffe e risponderà in modo piuttosto aggressivo. A quel punto, allora, tra i due scoppierà quasi una rissa e sarà necessario l’intervento dei presenti per separarli.

Spoiler lunedì: Elisabetta in lacrime

Nel dibattito si intrometterà anche Ida Platano, la quale darà ragione a Roberta e accuserà il suo ex di essere pesante e petulante. Il dibattito durerà diverso tempo e, alla fine, il cavaliere uscirà dallo studio. Nella puntata di lunedì di Uomini e Donne, poi, vedremo che Elisabetta sta uscendo con Mark. I due si stanno trovando abbastanza bene, anche se lei è ancora presa da Luca. Durante un ballo, quest’ultimo si avvicinerà a lei e le dirà qualcosa che la farà piangere.

La dama uscirà dallo studio e, al suo rientro, confesserà che il cavaliere le ha chiesto se lei e Mark si fossero baciati. Luca ammetterà di sentire la mancanza di Elisabetta, tuttavia, non è disposto a rimuovere i paletti che ha posto. Per questo, quindi, i presenti in studio lo attaccheranno e lo esorteranno a lasciare in pace la dama.