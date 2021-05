Ignazio Moser affonda Matteo Diamante: “Deve sempre arraffare cibo ovunque può, mi infastidisce”

Ignazio Moser sbotta contro Matteo Diamante

A L’Isola dei Famosi 15 le discussioni tra i naufraghi sono all’ordine del giorno. Anche in questo a far scattare la scintilla è la divisione del cibo. L’influencer Matteo Diamante ha la convinzione che chi trova più cibo per riconoscenza dovrebbe avere una razione maggiore. Un punto di vista che si scontra con i pareri contrari di Andrea Cerioli e Ignazio Moser. Soprattutto il fidanzato di Cecilia Rodriguez non riesce a sopportare per niente l’atteggiamento del ragazzo.

Per questo questo motivo l’ex ciclista trentino ha detto di essere stanco di quando fa la vittima o il finto perbenista. Sfogandosi in un confessionale, l’ex gieffino ha asserito: “Mi infastidisce, c’è poco da fare. Lui ha sempre questo mood di dover arraffare cibo ovunque può. Va a prendere sti lumaconi e sembra che torni con la ricompensa per il popolo affamato”.

L’ex Pupo vuole comandare sul cibo

A L’Isola dei Famosi 15 Ignazio Moser non riesce a sopportare il suo compagno d’avventura Matteo Diamante. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha puntato il dito contro l’ex pupo accusandolo di far finta di prodigarsi per il resto del gruppo quando in realtà è sempre lui a decidere come e quando mangiare.

Lo sportivo non sopporta che ora l’ex Pupo voglia decidere anche chi può avere più o meno cibo, soprattutto facendo il modo di avere sempre razioni più grandi. “È inutile che fai il supereroe che fa le cose, se poi le fai per te”, ha tuonato l’ex ciclista trentino.

Matteo Diamante contro Ignazio Moser

Dopo aver avuto una discussione con Ignazio Moser a L’Isola dei Famosi 15, in un confessionale Matteo Diamante ha mostrato tutta la sua disapprovazione. Quest’ultimo, infatti, l’ex Pupo non si sente ben accetto da tutti i naufraghi che prima facevano parte dei primitivi, ma non solo.

Secondo il ragazzo, c’è poco collaborazione tra i suoi nuovi compagni d’avventura, in particolare quando si tratta di pescare o trovare del cibo. Parlando proprio del fidanzato di Cecilia Rodriguez, il ragazzo ha detto: “A differenza sua che per quanto possa essere bravo a sradicare i tronchi, ma con i tronchi non mangi, io ho sempre portato il pane a casa”.