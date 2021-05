Isola dei Famosi, Giulia Salemi critica il regolamento: “Cosa fate votare se chi arriva ultimo al televoto non esce?”

Giulia Salemi critica il regolamento de L’Isola dei Famosi 2021

Anche venerdì sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 15 e Giulia Salemi l’ha seguita per sostenere la madre Fariba Tehrani. Chi conosce l’ex gieffina sa perfettamente che spesso è logorroica e dice tutto quello che pensa. Durate la serata la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha commentato l’appuntamento del reality show di Canale 5 su Twitter esprimendo delle grandi perplessità sul regolamento per l’eliminazione.

Da qualche puntata infatti, a lasciare la Palapa non è il concorrente che ha ottenuto la percentuale più bassa al televoto. Il preferito dal pubblico è salvo, mentre gli altri invece vengono legati con una corda e il leader taglia quella del naufrago che vuole eliminare.

Lo sfogo su Twitter

A tal proposito, questo meccanismo non piace per niente a Giulia Salemi e altri telespettatori de L’Isola dei Famosi 2021. Per questo motivo l’influencer italo-persiana sul suo account Twitter ha scritto: “Momento “critica” a L’Isola dei Famosi. Cosa fate votare fare la gente a casa se chi arriva ultimo al televoto non esce? Salvate questo tweet per memoria futura“.

Di conseguenza, il pubblico del reality show per lunedì prossimo si aspetta che ad uscire sia l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli, visto che il televoto è al negativo “chi vuoi eliminare” e la leader è Isolde Kostener, nemica del ragazzo. (Continua dopo il post)

Momento “critica” #isola

Cosa fate votare fare la gente a casa se chi arriva ultimo al televoto non esce?

Salvate questo tweet per memoria futura 😉 — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) May 14, 2021

Giulia Salemi rimprovera Valentina Persia su Twitter

Sempre sul suo profilo Twitter, Giulia Salemi ha anche lanciato una frecciatina velenosa alla comica romana Valentina Persia che, in una discussione con la leader del gruppo Isolde Kostner, ha detto di essere simpatica a tutti.

“Io e lei non ci prendiamo. Alla fine però mi fa piacere che sono andata in nomination perché mi ha mandato lei. Se fosse stata per il gruppo non ci sarei, perché sono simpatica a tutti. Voglio continuare questo percorso. Se dovessi uscire però non è colpa di Isolde, ma sarà il pubblico che non mi vuole qui. Il modo della Kostner di stare sull’Isola è molto diverso dal mio. Io parlo e lei meno. Troveremo un punto di incontro, io parlerò meno e lei un po’ di più”, ha detto Valentina all’ex campionessa di sci.