Gianni Sperti contro 4 dame di U&D, Anna Tedesco sbotta: “Lui bullizza i partecipanti al programma e non stima le donne”

La replica di Gianni Sperti alla diretta IG dell’ex dame

In settimana l’ex volto del Trono over Veronica Ursida ha realizzato una diretta su Instagram invitando altre ex protagoniste del dating show di Maria De Filippi, ovvero Aurora Tropea, Anna Tedesco e Maria Tona. Una live che ha scatenato una sere di polemiche a addirittura si prospettano delle querele.

In tanti hanno taggato Gianni Sperti sotto la diretta e l’opinionista attraverso una Storia è sbottato: “Continuate a taggarmi in una diretta e vi ringrazio per la premura, ma potete tranquillamente evitare, perché sono persone per le quali non provo stima e di conseguenza non mi interessa ciò che hanno da dire. Grazie“.

L’ex dama accusa l’opinionista di non apprezzare le donne

A distanza di un giorno Anna Tedesco, attraverso i social si è scagliata contro l’opinionista di Uomini e Donne. L’ex dama del Trono over di Uomini e Donna ha puntato il dito contro Gianni Sperti accusandolo di bullizzare i partecipanti al dating show di Maria De Filippi.

“In quella diretta io non ho mai citato Roberta o Valentina. Ero presente alla live, ma non sono andata contro di loro, che sono mie amiche. A me la cosa non riguarda. Ho letto anche che Gianni Sperti non ci stima, ma questo si sapeva. Lui non stima a prescindere le donne, anni che bullizza i partecipanti alla trasmissione e l’abbiamo visto tutti. Quindi ora che lui scrive questa cosa non è una novità”, ha fatto sapere l’amica di Giorgio Manetti.

L’affondo di Anna Tedesco sui social

Ma lo sfogo di Anna Tedesco sui social non è terminato qui. Infatti l’ex dama del parterre senior di Uomini e Donne ha fatto sapere anche che a lei sinceramente non gliene può fregare di meno di tutto quello che è accaduto.

“Dormo davvero sonni tranquilli comunque. Io la stima la voglio di persone a cui tengo e uomini intelligenti. Lui non è l’uomo che deve parlare di rispetto e di stima. Caro Gianni Sperti a me quello che tu dici mi scivola addosso, inizia a vedere i tuoi post, poi ne parliamo. Io e tutte le altre donne viviamo lo stesso. Adesso ho altro da pensare che a lui. Scusate per lo sfogo ma dovevo precisare. Prima di giudicare andate a guardare“, ha concluso la donna. Arriverà la replica di Gianni Sperti?