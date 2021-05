Isola dei Famosi, Ignazio Moser furioso con Matteo Diamante: “Alza quel c*lo”

Matteo Diamante fa innervosire i naufraghi per il cibo

Sono trascorse un paio di settimane da quando Ignazio Moser è arrivato in Honduras per L’Isola dei Famosi 2021. Nonostante questo poco tempo il fidanzato di Cecilia Rodriguez è già ai ferri corti con un altro naufrago, ovvero Matteo Diamante. “Non fare la vittima”, ha detto lo sportivo trentino all’ex Pupo. Il motivo di questa ostilità è una sola cosa: il cibo.

A due mesi esatti dall’inizio del reality show di Canale 5 i concorrenti non sono capaci di pescare, quindi si contendono i lumaconi di mare. Tutto è partito dalla leader del gruppo Isolde Kostner che ha chiesto chi intendeva mangiare le lumache a cena. A quel punto l’influencer ha risposto così: “Io pensavo di mangiarmeli a metà pomeriggio, non credo che arriveranno a stasera. E penso che chi li ha presi insieme a me, ha diritto a mangiarne di più e poi li divido”.

Andrea Cerioli contro l’ex Pupo

A quel punto è intervenuto Andrea Cerioli che è uno dei pochi naufraghi che non si nasconde dietro un dito e dice le cose in faccia. L’ex tronista di Uomini e Donne ha sottolineato: “Non è un bell’atteggiamento, si divide in parti uguali. Predichi bene e razzoli male, prendi le tue cose e te le fai nell’arco della giornata quando pare a te”.

Matteo Diamante ha negato e Ignazio Moser è esploso come una bomba ad orologeria: “Non cominciamo con il perbenismo, il vittimismo. Dici che sei l’ultimo a mangiare? Allora se vogliamo dirla tutta, lo fai perché vuoi raschiare la padella! E’ inutile che fai il supereroe se poi le cose le fai per te!”.

Botta e risposta tra Ignazio Moser e Matteo Diamante

Di conseguenza Ignazio Moser molto nervoso si è andato a sfogare nel confessionale de L’Isola dei Famosi 15. “Mi infastidisce, qui tutti abbiamo fame, Matteo invece ha sempre il mood di arraffare il cibo ovunque può, va a prendere i lumaconi e sembra che torni con la ricompensa per il popolo affamato e poi decide lui con chi dividerli, e a che ora mangiarli”, ha tuonato il compagno di Cecilia Rodruiguez.

A quel punto Matteo Diamante ha osservato che l’ex ciclista è bravo solo a sradicare tronchi ma non a procurare da mangiare, dicendo: “Adesso vado su e prendo un po’ di legnetti, non ho bisogno di lui. Qui tutti parlano, ma nessuno va a pescare. Di cosa stiamo parlando?! Alzate quel c**o e andate a prendere da mangiare!”.