Akash Kumar dice addio all’Isola dei Famosi: “Non sarò più presente”

Akash Kumar non si recherà più nello studio de L’Isola dei Famosi 15

Senza ombra di dubbio Akash Kumar è stato uno dei naufraghi più discussi della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Nonostante sia uscito per prima dal reality show di canale 5 il modello di origini indiane ha fatto parlare di sé fino ad oggi. Infatti, gli autori e la padrona di casa Ilary Blasi lo ha spesso invitato nello studio di Cologno Monzese. Però, a quanto pare, l’esperienza del 29enne veronese potrebbe essere terminata.

A renderlo noto è stato lui stesso attraverso una recente Storia che ha condiviso sul suo account Instagram. In essa, il ragazzo avrebbe comunicato la decisione di non partecipare ad altre puntate del programma di Canale 5. Infatti il naufrago sul social ha scritto: “La mia presenza in studio termina qua…non sarò più presente”.

L’annuncio del modello veronese

Ebbene sì, Akash Kumar nelle ultime ore ha preso una decisione che sembra essere definitiva. Il modello indiano ha deciso di non partecipare più come ospite in studio all’Isola dei Famosi 2021. L’ex naufrago del reality show condotto da Ilary Blasi lo ha annunciato attraverso il suo account Instagram che in questi due mesi è lievitato in numero di follower.

Il 29enne veronese, però, non ha fornito ulteriori spiegazioni in merito alla sua decisione, ma ha asserito: “Questa è una mia scelta”. Stando alle sue parole, il ragazzo sembra molto convinto della sua decisione e in ogni caso ha voluto ringraziare L’Isola dei Famosi per avergli dato questa opportunità.

Oltre ad Akash anche Paul Gascoigne non si recherà più in studio

Ma per quale motivo Akash Kumar non vuole più recarsi nello studio de L’Isola dei Famosi 2021? Nonostante ha reso noto il motivo che si cela dietro a tale scelta, il modello di origini indiane ha detto: “È meglio dare spazio a persone che creano dinamiche”. C’è da sottolineare che la decisione del 29enne non è detto che sia definitiva, ma qualora lo fosse, non sarebbe il primo concorrente del reality show a non tornare più in studio.

Ad esempio, un altro suo compagno d’avventura ha preso la sua stessa decisione. Come ha riportato il periodico Chi, Paul Gascoigne ha annunciato che non sarebbe stato più ospite all’Isola dei Famosi, proprio perché è tornato a Londra per risolvere il problema alla spalla che ha accusato durante la sua esperienza in Honduras.