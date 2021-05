Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini furiosa: “Adesso mi sono rotta, c’è un problema”

Elettra Lamborghini sbotta su Instagram: il motivo

Dopo il 17esimo appuntamento de L’Isola dei Famosi in onda venerdì sera, Elettra Lamborghini è apparsa abbastanza nervosa sul suo account Instagram. Per tale ragione l’opinionista emiliana ha spiegato a tutti i suoi follower che la seguono la ragione per la quale fosse abbastanza arrabbiata.

A quanto pare i suoi vicini di casa sono molto rumorosi e poco rispettosi, cosa che ha mandato su tutte le furie dell’ex giurato di The Voice of Italy. In tale circostanza è sbottata così: “Adesso mi sono rotta il c***o. Al momento sono in questo appartamento, bellissimo quello che vuoi, ma c’è un problema: fanno delle feste dalla mattina alla sera. Non hanno capito che ci sono anche altre persone e che non possono fare i c***i loro altrimenti io vengo e ti sparo”.

L’opinionista de L’Isola dei Famosi stanca del suo vicinato

Venerdì notte, una volte terminata la lunga diretta de L’Isola dei Famosi 2021 Elettra Lamborghini è tornata a casa sua. Ma una volta arrivata ha avuto una brutta sorpresa. Sembra proprio che l’opinionista ha un vicinato abbastanza rumoroso ed è solito tenere la musica molto alta anche in orari in cui ci dovrebbe essere solo silenzio.

Per tale ragione la ragazza, attraverso i suoi canali social è sbottata spiegando ai seguaci la situazione che sta vivendo: “Faccio un appello al mio vicino o come si può chiamare, non avete capito che mio marito è un deejay ed io sono una cantante, se vogliamo fare a chi canta di più io accendo la mia cassa e se volete fare la guerra, vi sparo la musica e mi metto a cantare le canzoni e continuiamo così. Voglio andare a letto, sti festini anche basta”.

Elettra Lamborghini delusa dalla decisione di Emanuela Tittocchia

Elettra Lamborghini non riesce più a sopportare alcuni suoi vicini di casa che fanno rumore anche in orari assurdi. Quindi, dopo essersi sfogata e aver lanciato un appello, ha deciso di passare al contrattacco.

Nel frattempo, nel 17esimo appuntamento de L’Isola dei Famosi 2021, Cecilia Rodriguez ha perso le staffe, mentre Emanuela Tittocchia è stata eliminata dopo il televoto, per cui l’opinionista emiliana sperava che proseguisse il suo percorso su Playa Imboscadissima. La decisione dell’attrice di Centovetrine di rientrare nel nostro Paese, ha fatto dispiacere un po’ la collega di Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi.