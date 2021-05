Oroscopo 16 maggio 2021, classifica: amore per Gemelli, Acquario al top

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 16 maggio 2021 denotano una giornata molto positiva per gli Acquario. I nati sotto il segno del Capricorno devono essere forti, mentre i Pesci devono prendere una decisione.

Oroscopo dei primi sei segni

1 Acquario. Buon momento per dare il via a dei nuovi progetti che riguardano la sfera professionale. Il periodo e prolifero sotto questo punto di vista. Anche economicamente ci saranno delle entrate. Cercate di non essere spendaccioni e di risparmiare per quando ne avrete bisogno.

2 Gemelli. Periodo roseo per quanto riguarda l’amore. Oggi sono favoriti i nuovi incontri, quindi, cercate di non lasciarvi sfuggire delle occasioni propizie. Nel lavoro, invece, siete più concentrati rispetto ai giorni scorsi. Approfittate di questo per risolvere delle faccende rimaste in sospeso.

3 Cancro. Novità per quanto riguarda la sfera sentimentale. In questo periodo siete favoriti sotto questo punto di vista, per tale motivo, è opportuno darsi da fare. Sul lavoro ci sono delle buone notizie in arrivo, ma dovete essere pazienti. Come già detto in passato, il vostro periodo migliore è quello estivo.

4 Scorpione. Ottimo momento per quanto riguarda il lavoro. L’Oroscopo del 16 maggio denota una giornata all’insegna dell’ottimismo. Concentratevi sulla vostra attività e non cimentatevi in percorsi alternativi e incerti. Sul fronte amore, invece, le coppie stabili vivranno momenti ricchi di passione.

5 Pesci. Giornata particolare dal punto di vista sentimentale. Oggi siete un po’ indecisi e questo potrebbe generare la nascita di piccole discussioni. Se avete il piede in due scarpe, è giunto il momento di prendere una decisione, le persone che vi circondano non possono stare ai vostri comodi.

6 Vergine. Questo è il momento di fare un po’ una resa dei conti dal punto di vista delle relazioni. Liberatevi di tutti quei legami che, in realtà, non sono ricambiati e non vi soddisfano appieno. Concentratevi di più sui rapporti per cui vale comunque la pena insistere.

Previsioni 16 maggio ultime sei posizioni

7 Toro. La giornata odierna dovrebbe essere usata per risolvere le questioni in sospeso. Se avete avuto delle discussioni di recente, adesso è il momento di mettere tutti i rancori e i risentimenti da parte. In campo lavorativo, invece, dovete darvi da fare in quanto ci sono diverse cose a cui badare.

8 Leone. Se siete in un rapporto in crisi, in questo periodo ci sono ottime probabilità di risolvere la situazione. Cercate di non essere troppo polemici e non pretendete di avere sempre ragione. Sul fronte professionale ci sono dei progetti che necessitano della vostra attenzione.

9 Ariete. Meglio mantenere la calma in quanto la giornata odierna potrebbe riservare qualche piccola controversia. Siete leggermente agitati e questo potrebbe portarvi verso delle discussioni. In campo lavorativo, invece, riposatevi, perché la prossima settimana potrebbe rivelarsi più impegnativa del previsto.

10 Capricorno. Se vi sentite nervosi e agitati cercate di non prendervela con il prossimo. Le persone care vi saranno di grande aiuto per sfogarvi, tuttavia, non tirare troppo la corda. I problemi fanno parte della vita di tutti, pertanto, il prossimo potrebbe non essere predisposto ad accogliere le vostre ansie.

11 Bilancia. Oggi è una giornata da prendere con una certa calma. Vi sentite un po’ agitati e anche la vostra forma fisica non è esattamente al top. Per tale ragione, potrebbero sorgere delle discussioni inattese proprio con le persone a cui tenete di più. Siate molto cauti.

12 Sagittario. Meglio essere attenti nella giornata odierna. Non vi sentite esattamente al top della vostra forma fisica, pertanto, mantenete la calma. In campo professionale, invece, ci sono delle novità in arrivo a partire dalla prossima settimana. Cercate di restare ancora un po’ pazienti.