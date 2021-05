Eugenia Rigotti svela retroscena sul passato e sul padre: “Troppo severo, non mi ha dato scelta” (FOTO)

Dopo essere stata la non scelta di Massimiliano Mollicone a Uomini e Donne, Eugenia Rigotti ha deciso di aprirsi un po’ di più con i suoi fan svelando dei retroscena sulla sua vita, in particolare su suo padre. La ragazza ha parlato di tale figura genitoriale dipingendo l’uomo come una persona estremamente severa.

Dalle sue risposte ad alcuni argomenti si è evinto, chiaramente, che il papà abbia sempre rappresentato una presenza parecchio ingombrante nella sua vita e nelle sue decisioni. Scopriamo nel dettaglio quello che ha rivelato.

La severità del padre di Eugenia

In un recente botta e risposta con i fan, Eugenia Rigotti ha parlato dei suoi genitori e si è soffermata, soprattutto, su suo padre. La dama ha cominciato rispondendo a domande molto semplici, come ad esempio la sua carriera scolastica. A tal proposito, ha detto di aver frequentato il liceo classico, tuttavia, avrebbe tanto voluto fare il linguistico. Suo padre, però, la obbligò a seguire tale strada impedendole di fare ciò che, invece, desiderava. In seguito, poi, un altro utente le ha chiesto come mai nasconda sempre il piercing che ha sulla lingua.

Eugenia, allora, ha detto di aver messo quest’orecchino quando diventò maggiorenne, ma lo fece contro la volontà di suo papà. Per tale ragione, ogni volta che parla con lui lo nasconde altrimenti si arrabbia. Stessa cosa vale anche per i tatuaggi fatti, anch’essi sono stati realizzati all’insaputa dei suoi genitori. Tutte queste risposte, dunque, hanno spinto i fan a chiedere alla fanciulla quali siano i rapporti reali con l’uomo che l’ha messa al mondo.

I retroscena della famiglia Rigotti

Eugenia Rigotti, allora, ha detto di essere dispiaciuta se ha dipinto suo padre come un “mostro”, non era assolutamente sua intenzione. L’uomo è sempre stato parecchio severo con lei, tuttavia, non è stato mai un cattivo padre, anzi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha detto di essergli grata per alcune scelte che le ha imposto, come ad esempio quella relativa agli studi.

Ad ogni modo, tra i due c’è un rapporto assolutamente sereno. Il signore in questione non ha preso di buon grado neppure la partecipazione della ragazza al programma di Maria De Filippi, tuttavia, con il passare del tempo si è ricreduto. Vedendo la serietà della trasmissione, infatti, anche un uomo scettico e rigido come lui si è alleggerito.