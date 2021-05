Cecilia Rodriguez furiosa con l’Isola dei famosi:; “Ingiusto, sono senza parole” (FOTO)

La puntata del 14 maggio dell’Isola dei famosi è stata piuttosto criticata, specie da Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez. Quest’ultima ha commentato quanto accaduto al suo fidanzato Ignazio Moser che, dopo essere diventato leader, è comunque finito in nomination.

La sua compagna, dunque, ha commentato quanto accaduto direttamente sul suo profilo Instagram e si è detta assolutamente indignata. Vediamo nel dettaglio cosa ha scatenato così tanto il dissenso della modella.

Le presunte scorrettezze all’Isola dei famosi

Cecilia Rodriguez ha criticato fortemente l’Isola dei famosi. La donna ha reputato ingiusto che Ignazio Moser, dopo essere riuscito a superare la prima prova leader degli uomini, sia comunque finito al televoto. Il giovane, infatti, ha vinto la prima sfida, che gli ha regalato l’immunità, e anche la seconda per il cibo, garantendo per la sua squadra una cena di cinque portate. Successivamente, però, i due big leader, lui e Isolde, si sono scontrati in una gara di apnea.

Entrambi sono entrati in una vasca colpa d’acqua, la quale aveva solo un piccolo spazio che consentiva alla faccia di restare al di fuori in modo da respirare. In molti, però, hanno notato che la composizione della teca fosse decisamente a favore per le donne, in quanto hanno il volto più piccolo. Ignazio, infatti, non ce l’ha fatta ed ha perso la sfida. La conseguenza immediata è stata quella di finire al televoto.

Lo sfogo di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez, così, ha accusato la produzione dell’Isola dei famosi di essersi comportata in maniera ingiusta nei confronti del suo fidanzato. La showgirl, inoltre, ha anche ritenuto sbagliato il concetto secondo cui un leader, dopo aver vinto ben due prove, debba comunque finire in nomination. Questa, però, non è l’unica critica mossa contro il reality show.

In molti sul web stanno criticando alcune strategie di tele voto alquanto irrispettose della volontà del pubblico. Quest’ultimo, infatti, si è espresso a sfavore di Rosaria, che è stata la meno votata. La donna, però, non è uscita e si è, invece, aperto un tele voto lampo tra due concorrenti scelti dai leader Isolde e Ignazio. I prescelti sono stati Emanuela Titocchia e Roberto Ciufoli e, stavolta, il pubblico si è espresso a sfavore della prima. Molti telespettatori, però, hanno reputato questa trovata come una manovra per pilotare le uscite.