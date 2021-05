Isola, Fariba infrange il regolamento e Akash viene ripreso dal regista: “Ti alzi quando è finito il jingle”

Fariba Tehrani infrange il regolamento

Venerdì sera su Canale 5 è andato in onda il 17esimo appuntamento de L’Isola dei Famosi 2021. Una puntata che non è andata per niente bene dal punto di vista degli ascolti. Infatti quella di quest’anno è la meno vista della storia. Nonostante questo particolare, l’appuntamento ha regalato tanti colpi di scena e del trash.

In primis Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, ha infranto ancora una volta il regolamento del reality show facendo uno spoiler sull’esistenza di Playa Imboscatissima. La vicenda è accaduta nel momento dell’eliminazione di Emanuela Tittocchia, ovvero quando quest’ultima ha salutato tutti i compagni d’avventura prima di lasciare la Palapa in Honduras. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Fariba comunica ad Emanuela Tittocchia che esiste Playa Imboscatissima

Dopo aver salutato tutti naufraghi presenti in Honduras è arrivato il turno di Fariba Tehrani. E proprio in quell’occasione l’eliminata Emanuela Tittocchia l’ha abbracciata e la madre di Giulia Salemi nell’orecchio le ha sussurrato: “C’è un’altra isola”.

Frase a cui l’attrice di Centovetrine ed ex di Biagio D’Anelli ha risposto così: “Non mi interessa”. C’è da sottolineare che la padrona di casa Ilary Blasi è stata più volte chiara con chi ne era a conoscenza, ovvero il divieto assoluto di parlarne con gli altri concorrenti del reality show di Canale 5.

Il regista riprende Akash Kumar

Un altro fatto molto particolare accaduto nel 17esimo appuntamento de L’Isola dei Famosi 15 è quando Akash Kumar che, forse stanco di rimanere seduto in studio in studio, si è alzato per farsi altro. Una circostanza che ha fatto storcere il naso al regista Roberto Cenci che lo ha rimproverato durante una pubblicità: “Akash, una cortesia: ti alzi quando è finito il jingle, non quando siamo ancora in onda, è chiaro? Grazie”.

Un’altra informazione è quella che il modello di origini indiane ha detto che non tornerà più in studio. “Ringrazio per questa opportunità ma la mia presenza in studio termina qua. E’ meglio dare spazio a persone che sanno o creano dinamiche. Questa è una mia scelta, ma non sarò più presente. Grazie a tutti. Ringrazio Iva Zanicchi, Ilary Blasi e gli autori che mi hanno voluto bene“, ha fatto sapere il 29enne.