Iva Zanicchi sulla De Filippi: “Se non dici che stimi Maria tienila buona e sei a posto per anni”

Iva Zanicchi ospite a Tv Talk su Rai Tre

Dopo la sua presenza alla 17esima puntata de L’Isola dei Famosi, sabato pomeriggio Iva Zanicchi è stata ospite a Tv Talk, il programma di Rai Tre condotto da Massimo Bernardini. La cantante emiliana, come al suo solito, è stata senza freni rilasciando alcune dichiarazioni davvero inedite e interessanti su Maria De Filippi.

Ma Come mai è stata menzionata la conduttrice pavese? Tutto è iniziato quando Riccardo Bocca, giornalista ed esperto di linguaggi televisivi, ha fatto delle feroci critiche sulla nuova trasmissione di Lorella Boccia, Venus Club, in onda in seconda serata su Italia 1 e in cui è stata protagonista proprio l’Aquila di Ligonchio.

La cantante emiliana fa una battuta su Maria De Filippi

Secondo Riccardo Bocca, il format Venus Club, sul primo appuntamento, ha dichiarato: “Programma brutto con sciabolate di volgarità gratuite”. Mentre sulla seconda puntata la trasmissione per il giornalista è diventato: “Inutile, inginocchiato a Maria De Filippi, con tutti i presenti, ospiti e cast, riconducibili a lei”, impegnati ad “osannarla“. Critiche molto forti che non hanno scosso Iva Zanicchi che ha replicato in questo modo: “Io stimo Maria, come tutti perché se non lo dici poi…”.

A quel punto c’è stata la reazione del padrone di casa di Tv Talk Massimo Bernardini che ironizzando ha detto: “Insomma, è da contratto dirlo“. Reazione che ha scatenato le risate dei presenti in studio. Dunque, l’opinionista de L’Isola dei Famosi 15 ha proseguito così: “A parte gli scherzi, la stimo ma non l’ho osannata, è una donna importante, famosa, di potere, ma non l’ho mai osannata”.

Iva Zanicchi stima la De Filippi ma non la osanna

Ma non è finita qui. Infatti, ospite a Tv Talk di Massimo Bernardini, l’opinionista de L’Isola dei Famosi 2021 Iva Zanicchi ha lanciato altre bordate. Quest’ultima ha esternato ciò che con molta probabilità molti pensano ma si guardano bene dal dire per non avere problemi.

“Se io mi tengo buona Maria e vado a fare i suoi programmi sono a posto per 10 anni, su siamo sinceri!”, ha asserito l’Aquila di Ligonchio. In parole povere, la cantante emiliana ha fatto intendere che oltre ad essere un’ottima professionista, la De Filippi è anche una donna di potere che gestisce show di grande successo, quindi molti nutrono interesse a tenersela buona.