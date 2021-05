Elisabetta Gregoraci si mostra con il suo compagno famoso, lui confessa: “Ci frequentiamo da dopo il GF Vip” (FOTO)

Elisabetta Gregoraci sta insieme al pilota monegasco

Dopo mesi che sul web giravano delle indiscrezioni, finalmente è venuto allo scoperto il compagno famosi di Elisabetta Gregoraci. E pensare che quest’ultima all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 ha dato corda all’ex Velino Pierpaolo Pretelli e aveva mandato dei messaggi in codice nella casa più spiata d’Italia. Sabato sera Stefano Coletti ha condiviso delle foto su Instagram in compagnia della 41enne calabrese, pronta a condurre la nuova edizione di Battiti Live.

Il post è stato tempestato di insulti e per tale ragione il pilota ha voluto fare una precisazione. Il ragazzo ha confessato che lui e l’ex moglie di Flavio Briatore non stavano insieme quando lei era nella casa del GF Vip, ma che si stanno vedendo da marzo.

La replica di Stefano Coletti agli insulti

Dopo il post che mostra Stefano Coletti ed Elisabetta Gregoraci insieme in atteggiamenti affettuosi, sotto di esso sono arrivati centinaia di commenti negativi ed insulti. Per questo motivo il pilota monegasco ha scritto: “Vedo tanti insulti. Quindi ci tengo solo a dire che Elisabetta Gregoraci ed io non stavamo assieme prima del GF Vip. Abbiamo cominciato a frequentarci negli ultimi 2 mesi. Allora non è una bugiarda come state insinuando”.

Ma per quale motivo la gente ha il piacere di insultare questa coppia? Ormai Pierpaolo Pretelli ha la sua vita con Giulia Salemi, quindi anche la soubrette calabrese ha tutto il diritto di farsene una sua. Arriverà la replica da parte della diretta interessata? Staremo a vedere.

Arianna David e lo scoop a Mattino 5 su Stefano Coletti

Qualche mese fa, ospite in collegamento con Mattino 5, l’ex naufraga ed ex Miss Italia Arianna David aveva riportato le voci secondo le quali Elisabetta Gregoraci aveva una frequentazione con il pilota monegasco.

“Elisabetta Gregoraci non è sola. Da quello che io so ha una persona a Montecarlo. Hai ragione tu Federica, è Stefano Coletti. Un biondo con gli occhi azzurri. Un ragazzo giovane, ha 32 anni. Se sono sicura? Di sicuro non c’è niente, però.. Sta uscendo fuori, il tweet non l’ho fatto io. Io lo sapevo”, aveva detto la donna nel programma di Federica Panicucci.