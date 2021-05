Iva Zanicchi stufa del cast dell’Isola dei Famosi: “Dormo con gli occhi aperti”

Iva Zanicchi annoiata di questa edizione de L’Isola dei Famosi

Sabato scorso Iva Zanicchi è stata ospite su Rai Tre nella trasmissione Tv Talk di Massimo Bernardini. In quell’occasione la cantante emiliana ha parlato della sua carriera, ovvero dai suoi esordi al Festival di Sanremo fino ai giorni nostri dove al momento ricopre il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi 2021.

Inoltre da un paio di settimane l’Aquila di Ligonchio è una figura fissa del nuovo format di Lorella Boccia, Venus Club. Parlando della sua partecipazione al reality show condotto da Ilary Blasi, l’80enne con la schiettezza che la contraddistingue ha detto: “Mi diverto tantissimo”.

Ovviamente la donna lo ha espresso in modo ironico perché voleva far intendere il contrario. “Io riesco non so come a dormire ad occhi aperti”, ha asserito immediatamente dopo. Mentre ha speso delle parole al miele per da Tommaso Zorzi: “Ragazzo intelligente con dialettica e grande futuro”, ed Elettra Lamborghini: “Sembra sexy e carnale, in realtà è una bambina molto timida”.

Botta e risposta tra la cantante e il giornalista Riccardo Bocca

Ospite a Tv Talk, nei primi minuti Iva Zanicchi ha avuto un acceso confronto col giornalista Riccardo Bocca. Quest’ultimo, infatti, nel programma di Rai Tre ha stroncato il format Venus Club. “In due sole puntate ha avuto un’evoluzione straordinaria con volgarità datate mentre nella seconda era semplicemente inutile con tutti inginocchiati a Maria De Filippi costantemente osannata”, ha detto l’uomo.

A quel punto la cantante emiliana si è un po’ infuriata replicando così: “Io stimo Maria come tutti perché se non lo dici vai…puoi anche essere…No a parte gli scherzi la stimo ma non l’ho osannata, chi l’ha mai osannata?”. Non contenta, l’opinionista ha concluso così: “Se io mi tengo buona la De Filippi e vado a fare i suoi programmi sono a posto per almeno 10 anni”.

Iva Zanicchi fa una battuta su Ilary Blasi

Sempre a Tv Talk, Iva Zanicchi ha ammesso che parteciperebbe volentieri alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Ovviamente solo come concorrente e mai come conduttrice o ospite. Ritornando alla 15esima edizione de L’Isola dei Famosi, la cantante emiliana ha concluso il suo intervento con una battuta sulla padrona di casa Ilary Blasi: “È un monumento ma quando vedi lei vedi sempre Francesco Totti in mutande dietro!”