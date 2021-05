Isola dei Famosi, Ignazio Moser fa piangere Miryea Stabile: “Ho fame”

Miryea Stabile piange per colpa di Ignazio Moser

Venerdì scorso, in occasione della 17esima puntata de L’Isola dei Famosi 15 sono stati decretati due leader provvisori. Quest’ultimi infatti, sono stati chiamati a fare due gruppi per affrontare una sfida ricompensa. A vincerla è stato il gruppo guidato da Ignazio Moser, il quale ha fatto piangere Miryea Stabile. Per quale ragione?

Dopo la vittoria l’ex ciclista trentino doveva decider chi far mangiare cosa, quindi ha preferito dare il cibo più sostanzioso a Andrea Cerioli e a Valentina Persia. Per questo motivo l’ex Pupa è scoppiata in lacrime a Play Palapa, dicendo ad alta voce: “Scusate, ma ho davvero tanta fame…”. Di conseguenza ha preso la parola la comica romana per cercare di tranquillizzarla: “Miryea ti diamo la nostra porzione di riso…”. Nonostante la promessa, la giovane ha continuato a piangere a dirotto.

L’ex Pupa in settimana è stata male e ha avuto degli attacchi di panico

Dopo tale ricompensa, una volta che i naufraghi sono rientrati in Palapa la conduttrice Ilary Blasi ha immediatamente notato l’assenza di Miryea Stabile. A quel punto la padrona di casa ha chiamato in causa l’inviato Massimiliano Rosolino chiedendogli spiegazioni in merito. A quanto pare la vincitrice de La Pupa e il Secchione e Viceversa è rimasta fuori per parlare con gli autori de L’Isola dei Famosi 2021.

Quindi ha preso la parola Rosaria Cannavò spiegando alla moglie di Francesco Totti che la Stabile in questi giorni non è stata bene e che addirittura ha avuto degli attacchi di panico. “Già ieri sera ha avuto un attracco di panico…E’ stata poco bene a causa della fame e dell’ansia…”, ha riferito l’ex di Antonio Cassano.

Isola dei Famosi: Miryea Stabile spronata da Vera Gemma

Dopo qualche minuto Miryea Stabile è tornata nella Palapa de L’Isola dei Famosi 15 rassicurando i presenti e il pubblico in Italia di stare bene. Successivamente, quando Ilary Blasi l’ha chiamata in disparte per fare la sua nomination, l’ex Pupa ha avuto la possibilità di scambiare due parole con Vera Gemma che l’ha incoraggiata e spronata. 3

“Non ti arrendere…Ricordati che sei un’amazzone…Ti voglio bene…Vai avanti!”, le ha riferito l’attrice romana e fidanzata di Jedà. Avrà modo di chiarire con Ignazio Moser? Staremo a vedere.