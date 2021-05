Grande Fratello Vip 6, svelata la nuova opinionista: un grande addio (FOTO)

Lavori in corso per il GF Vip 6 di Alfonso Signorini

Qualche settimana fa, ospite in una puntata de Il Punto Z, Alfonso Signorini ha confessato che sarà ancora lui il conduttore del Grande Fratello Vip. Inoltre, il direttore del magazine Chi ha fatto sapere che a settembre tornerà la sesta edizione.

Dopo il trionfo di Tommaso Zorzi, chi sarà il prossimo personaggio dello spettacolo o dello sport che conquisterà la vittoria? Al momento non dato saperlo visto che lo stesso giornalista e autori del reality show di Canale 5 sono a lavoro per la ricerca del cast. Inoltre, sembra che ci saranno tantissime novità come ad esempio gli opinionisti. Andiamo a evdere nel dettaglio cosa sta acacdendo.

Antonella Elia perde il post di opinionista? Il rumor

In particolare, ad attirare l’attenzione, è proprio una voce circa il ruolo dell’opinionista femminile della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A quanto pare, se Pupo potrebbe rimanere per il terzo anno consecutivo, sembra non essere così per la collega Antonella Elia.

Per tale ragione nelle ultime ore in rete si sta facendo sempre più insistente il nome della sostituta della fidanzata di Pietro Delle Piane. A quanto pare alla rete e agli autori non sono piaciute le uscite della soubrette, soprattutto contro Samantha De Grenet, quindi potrebbe aver perso il suo post al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Adriana Volpe potrebbe sostituire la Elia: l’indiscrezione

Un’indiscrezione lanciata dal giornalista Tommaso Martinelli sul magazine Vero, dice che Antonella Elia potrebbe non essere riconfermata e al suo posto come opinionista del Grande Fratello Vip 6 e ci potrebbe essere Adriana Volpe. Quest’ultima, già conduttrice di Ogni Mattina su Tv8, che a giugno terminerà la sua esperienza a Sky, conosce bene il reality show, avendo partecipato come concorrente nella quarta edizione.

Ovviamente al momento sono solo dei rumors, quindi bisogna prenderli con le pinze fino a quando non arriverà l’ufficialità della Produzione del GF Vip o da parte della diretta interessata. Resta il fatto che da giorni gira voce che l’ex gieffina sarebbe stata ingaggiata da Mediaset. Ecco una foto della Volpe: