DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 18 maggio: Melahat in pericolo dopo l’eredità

Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni su DayDreamer – Le Ali del Sogno. La soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir sta giungendo al termine, infatti il 28 maggio andrà in onda l’ultima puntata.

Nel frattempo, cosa accadrà nella puntata in onda martedì 18 maggio 202? Gli spoiler rivelano che Melahat riceverà una lettera che le rivelerà di aver ricevuto una grossa eredità. A quel punto la parrucchiera si monterà la testa e il truffatore Selim inizierà a meditare un piano per sottrarle tutti i soldi.

Melahat scopre di aver ricevuto una grossa eredità

Le anticipazioni della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda su Canale 5 martedì 18 maggio 2021,svelano che la parrucchiera pettegola Melahat sarà impaurita. Per quale motivo? La donna non avrà il coraggio di aprire una lettera indirizzata a lei, sotto lo sguardo degli amici e vicini di casa Nihat e Mevkibe.

L’hair stilyst del quartiere di riceverà inaspettatamente un eredità da una ricca amica di famiglia. A quel punto la diretta interessata si monterà immediatamente la testa, non appena scoprirà che molto presto entrerà in possesso di un ingente quantità di soldi. Cosa c’è dietro? Per caso si tratta di una truffa o è la verità?

Selim medita un piano per truffare la parrucchiera

Gli spoiler del nuovo episodio della soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano anche che Melahat si comporterà come una benefattrice agiata sognando di vivere in degli appartamenti lussuosi. Mentre l’amico di Huma, ovvero Selim continuerà a fare i conti con i suoi problemi finanziari. In questa puntata il pubblico avrà modo di scoprire finalmente chi è davvero l’uomo, visto che attraverso una conversazione telefonica farà intendere di essere un truffatore che sfrutta donne facoltose solamente per ottenere denaro. La parrucchiera sarà in pericolo?

Il soggetto che ha interpretato malamente il fantomatico regista Arthur Capello quando saprà che quest’ultima ha ereditato tanti soldi mollerà la presa su Huma. Uno strano atteggiamento visto che aveva iniziato a corteggiare la madre di Can ed Emre nonostante riempiendola di complimenti ed attenzioni. Che intenzioni avrà Selim sull’hair stilyst? Per scoprirlo continuate a seguire la soap opera turca di Canale 5.