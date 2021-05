Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti stanno insieme, lui esce allo scoperto e lei s’infuria: “Sarà guerra” (FOTO)

La domenica è cominciata con tanti gossip. Il più consistente riguarda Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti. Quest’ultimo, infatti, ha pubblicato un post su Instagram in cui ha svelato di essere fidanzato con la showgirl.

Elisabetta, però, sembra non abbia molto gradito la cosa, sta di fatto che, dopo poche ore, il post è stato rimosso. Una persona vicina alla showgirl ha commentato l’accaduto ed ha svelato che la dama sembrerebbe essere davvero furiosa. Vediamo cosa è successo.

Lo scoop su Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti

Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti sono venuti finalmente allo scoperto. Il pilota ha pubblicato una foto alquanto esplicita in cui ha palesato di essere fidanzato con l’ex di Briatore. Nello scatto, i due appaiono al mare insieme in atteggiamenti piuttosto complici. Il giovane, però, ci ha tenuto a precisare che la loro storia sia nata a seguito della partecipazione della dama al GF Vip. Diversi dettagli, però, sembrano dipingere una versione completamente differente.

Il nome di Coletti, infatti, era già trapelato mentre la donna era in casa. Gli indizi furono la fantomatica auto targata con la data di nascita della showgirl, oppure la frase scritta su di un aereo, che si è rivelata essere la stessa presente su un tatuaggio di Stefano. Tutti questi indizi, dunque, hanno lasciato intendere che i due, in realtà, stessero insieme già da prima che la protagonista varcasse la soglia della porta rossa.

La furia della showgirl

Questo spiegherebbe i numerosi paletti che la dama pose nei confronti di Pierpaolo Pretelli. Ad ogni modo, subito dopo la pubblicazione della foto insieme da parte di Stefano Coletti, Elisabetta Gregoraci sembrerebbe essersi infuriata. A distanza di poche ore, dunque, il post in questione è completamente sparito dai social. Successivamente, poi, un amico truccatore della dama è andato in diretta su Instagram ed ha svelato intriganti dettagli sulla vicenda.

La persona in questione ha detto di non comprendere il motivo per il quale Stefano abbia postato quella foto risalente alla scorsa estate. Il suo atteggiamento avrebbe suscitato le ire di Elisabetta. Quest’ultima, infatti, pare che sia pronta a scatenare la terza guerra mondiale. Al momento, la dama non si è espressa esplicitamente sull’accaduto ma, stando a quanto emerso da fonti vicine a lei, pare che la donna stia escogitando la sua “vendetta”.