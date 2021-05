Rosalinda e Andrea stroncati da giornalista: “Orrore a tavola! Gomiti sul tavolo, schiene curve, pezzi di carne…”

Roberto Alessi affonda Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga

Nella rubrica contenuta nel nuovo numero del magazine Novella 2000, il direttore Roberto Alessi è stato abbastanza duro nei confronti di una coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Stiamo parlando di Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga. Quest’ultimi, una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia non si sono più separati e recentemente sono stati protagonisti di uno scherzo organizzato da Le Iene.

Il giornalista ha approfittato dell’occasione per lanciare una frecciatina velenosa nei confronti dei due ex gieffini. Durante la burla fatta da Andrea con la complicità del programma di Italia 1, l’opinionista di Barbara D’Urso ha notato qualcosa che non gli è piaciuto per niente. “A tavola non sanno stare…”, ha scritto Alessi. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha scritto l’uomo sulla nota rivista di gossip.

Il giornalista velenoso con la coppia nata al GF Vip 5

Subito dopo, sempre sulla sua rubrica sul magazine Novella 2000, il direttore Roberto Alessi ha detto anche di credere fermamente che Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò avrebbero bisogno di consigli. Su cosa? Secondo il giornalista per correggere il loro modo di fare inappropriato in tavola.

“Forse occorrono i consigli della nostra esperta di saper vivere, la principessa Maria Pia Ruspoli…”, ha scritto l’opinionista dei programmi di Barbara D’Urso. Dopo tale precisazione, arriverà la replica da parte dei diretti interessati? Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore.

Per Roberto Alessi, Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga non sanno stare a tavola

Ma non è finita qui. Infatti, sempre sulla sua rubrica su Novella 2000, il giornalista Roberto Alessi ha lanciato un’altra frecciata velenosa nei confronti di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Nello specifico, ha criticato ancora una volta il modo di stare a tavola dei due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5.

Il direttore del settimanale ha avuto modo di vederli durante lo scherzo organizzato da Le Iene. “Orrore a tavola! Gomiti sul tavolo, schiene curve, pezzi di carne staccati a morsi dalla forchetta…”, ha scritto l’uomo sulla rivista. In poche parole quest’ultimo non si è nascosto dietro un dito criticando apertamente i due ragazzi. Ora c’è da vedere cosa ne pensano i diretti interessati su queste dichiarazioni.