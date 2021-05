Isola dei Famosi, Ilary stuzzica Akash Kumar: “Hai mai provato il cock porn?”

Imbarazzo a L’Isola dei Famosi 2021

Venerdì in prima serata su Canale 5 è andato in onda il 17esimo appuntamento de L’Isola dei Famosi. Una puntata davvero scoppiettante per quello che è accaduto in Honduras ma anche nello studio di Cologno Monzese. Ad esempio, la padrona di casa Ilary Blasi ha stuzzicato l’ex naufrago Akash Kumar, che ha deciso di non tornare più in trasmissione, con una battuta a dir poco piccante.

A fornire l’assist alla conduttrice romana è stato l’opinionista del reality show Tommaso Zorzi, grazie ad una nuova attività di due concorrenti presenti in Playa Imboscatissima. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Il piatto piccante a Playa Imboscatissima

Nella puntata de L’Isola dei Famosi 2021 in onda venerdì scorso i telespettatori di Canale 5 hanno avuto la possibilità di assistere ad un siparietto a dir poco esilarante. Nello specifico, la conduttrice romana Ilary Blasi ha fatto vedere come Francesca Lodo e Beatrice hanno passato la settimana su Playa Imboscatissima.

Le due naufraghe, oltre a pescare, si sono dilettate a cucinare. Hanno inventato una nuova ricetta che hanno dato il nome di “cock porn“. Nel dettaglio, tale piatto prevede la cottura del cocco sul fuoco e, stando a quanto sostiene la modella, potrebbe anche diventare un piatto da proporre per la vendita al pubblico.

Siparietto piccante a L’Isola dei Famosi 15

A quel punto, Tommaso Zorzi, chiamato in causa da Ilary Blasi su questa ricetta, si è detto poco entusiasta della cosa, in particolare per il significato di “cock porn“. Il rampollo meneghino, infatti, ha consigliato al pubblico di non cercare il termine perché potrebbero ricevere una sorpresa a dir poco piccante.

Il 26enne ha spiegato che, in lingua inglese, cock vuol dire gallo e viene utilizzato per indicare l’organo genitale maschile. Poi l’opinionista ha chiesto aiuto alla collega Iva Zanicchi per far capire meglio alla conduttrice il termine. A quel punto, la cantante emiliana ha tuonato così: “Io sono una nonna, mica posso dire ca**o così!“. In un clima di imbarazzo, la moglie di Totti si è rivolta ad Akash Kumar chiedendogli: “Tu hai mai provato il cock porn?“. Il modello veronese e ha detto un timido “no“. Mentre Zorzi ridendo ha pronunciato “si”.